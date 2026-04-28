4 Zodiak yang Sering Mencari Pelampiasan Setelah Putus Cinta, Buru-Buru Cari Pacar Saat Sedang Rapuh-Rapuhnya

Ilustrasi jatuh cinta/freepik
JawaPos.com-Empat zodiak berikut kerap mencari pelarian saat mereka mengalami putus cinta.
Mereka percaya saat menemukan sosok baru bisa membantu mereka menyembuhkan luka hati dari hubungan sebelumnya. Padahal sikap tersebut justru sering menjadi cara untuk menutupi rasa sakit dan menghindari kenyataan bahwa mereka sebenarnya masih terluka.
Perasaan yang belum selesai inilah yang membuat empat zodiak ini kerap terjebak dalam hubungan baru dengan orang yang tidak tepat.
Mengutip informasi dari laman collective.world inilah empat zodiak yang kerap mencari pelarian setelah mereka putus dari pacarnya.
Aries
Aries melihat patah hati sebagai kekalahan pribadi. Mereka dengan cepat mengunduh dating apps dan mulai mencari target baru. Mereka menolak jujur pada kesedihan dan membiarkan rasa sedih berubah menjadi kemarahan dan sikap tidak peduli. Aries bisa terobsesi dengan konsep cinta pada pandangan pertama, bahkan sebelum benar-benar menyelesaikan luka dari hubungan sebelumnya.
Gemini
Gemini sulit jujur pada diri sendiri soal perasaannya karena memang memiliki masalah besar dalam mengelola emosi. Oleh karena itu mereka cepat terjun ke hubungan yang berisiko dan impulsif. Mereka menerima situasi apapun jika itu membantu mereka melepaskan diri secara emosional.
Leo
Leo cepat berkencan lagi setelah putus. Bagi leo, tidak ada yang lebih menjatuhkan harga diri mereka selain patah hati. Mereka akan membicarakan hubungan singkat dan pengalaman aplikasi kencan di media sosial. Leo juga rentan jatuh ke hubungan serius terlalu cepat jika ada seseorang yang tahu cara memberi validasi ke hubungan serius terlalu cepat jika ada seseorang yang tahu cara memberi validasi yang tepat.
Libra
Libra sangat menghargai harmoni. Mereka bukan hanya kehilangan pasangan tetapi juga merasa kehilangan jati diri dan tujuan hidup. Zodiak ini sering mencari kenyamanan lewat hubungan fisik dan orang asing, dan akhirnya terjebak dengan orang-orang yang tidak tepat.
