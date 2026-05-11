Ramalan Mingguan Zodiak Capricorn 11 hingga 17 Mei 2026: Tetap Tenang Hadapi Hari yang Kurang Menguntungkan

Ramalan zodiak 11 hingga 17 Mei 2026
JawaPos.com - Minggu ini pemilik zodiak Capricorn diprediksi akan menghadapi periode yang cukup menantang dalam berbagai aspek kehidupan.
Dalam rentang 11 hingga 17 Mei 2026, suasana hati yang kurang stabil dan kebingungan mental dapat menghambat langkah dalam menyelesaikan aktivitas sehari-hari.
Kondisi ini juga berpotensi membuat beberapa pekerjaan berjalan lebih lambat dari biasanya.
Meski situasi terasa kurang menguntungkan, Capricorn tetap memiliki peluang untuk mengelola keadaan dengan lebih baik jika mampu menjaga ketenangan dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan.
Sikap hati-hati dan kemampuan mengendalikan emosi menjadi kunci penting agar minggu ini tidak berjalan semakin sulit.
Berikut ramalan lengkap zodiak Capricorn pada tanggal 11 hingga 17 Mei 2026 yang dilansir dari astroved.
1. Karier
Dalam urusan pekerjaan dan bisnis, Capricorn diperkirakan mengalami penurunan efisiensi kerja.
Tekanan untuk menyelesaikan tanggung jawab tepat waktu dapat terasa lebih berat dari biasanya.
Kondisi ini menuntut Capricorn untuk lebih fokus dan mengatur waktu dengan baik.
Menghindari penundaan pekerjaan serta menyusun prioritas secara jelas akan membantu mengurangi beban kerja yang menumpuk selama minggu ini.
2. Percintaan
Dari sisi asmara, hubungan Capricorn dengan pasangan berpotensi mengalami ketegangan.
Perbedaan pendapat kecil dapat berkembang menjadi pertengkaran jika tidak disikapi dengan bijak.
Untuk menjaga keharmonisan, Capricorn disarankan lebih sabar dan menghindari kata-kata yang dapat memicu kesalahpahaman.
Komunikasi yang lembut dan sikap saling memahami akan sangat membantu menjaga hubungan tetap stabil.
3. Keuangan
Kondisi keuangan Capricorn minggu ini diperkirakan berjalan cukup fluktuatif.
Ada kemungkinan pengeluaran dan pemasukan terjadi secara bersamaan sehingga sulit menjaga kestabilan finansial.
Capricorn juga perlu lebih berhati-hati dalam mengelola uang karena risiko kehilangan kontrol dalam pengeluaran cukup tinggi.
Perencanaan keuangan yang lebih disiplin sangat diperlukan agar kondisi tetap aman.
4. Kesehatan
Dari segi kesehatan, Capricorn berpotensi mengalami keluhan seperti nyeri pada kaki dan paha.
Selain itu, tubuh juga bisa terasa lebih lelah dan kurang bertenaga dari biasanya.
Untuk mengatasinya, Capricorn disarankan memperbanyak istirahat dan menghindari aktivitas yang terlalu melelahkan.
Menjaga pola hidup sehat serta mengurangi stres akan membantu kondisi tubuh kembali stabil.
