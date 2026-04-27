Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dhiaz Asihing Pamartany
Senin, 27 April 2026 | 13.52 WIB

Ramalan Zodiak Mingguan Virgo 27 April hingga 3 Mei 2026: Waspada Tekanan Kerja dan Kendalikan Emosi

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik)



JawaPos.com - Minggu ini tidak sepenuhnya berjalan lancar dan Virgo mungkin perlu usaha lebih besar untuk menyelesaikan berbagai aktivitas.

Hasil yang didapat bisa terasa kurang sesuai harapan, sehingga penting untuk tetap sabar dan tidak mudah menyerah.

Menjaga semangat dan keyakinan akan membantu Anda tetap melangkah dengan lebih tenang.

Dalam menghadapi kondisi seperti ini, ketenangan dan fokus menjadi hal yang sangat penting.

Dengan sikap yang konsisten, Anda dapat perlahan mengatasi hambatan yang muncul. Jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan agar tidak menambah kesulitan.

Inilah ramalan lengkap zodiak Virgo pada 27 April hingga 3 Mei 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam periode 27 April hingga 3 Mei 2026, tekanan pekerjaan diperkirakan meningkat.

Anda perlu lebih berhati-hati saat berhubungan dengan rekan kerja agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Ketelitian dalam bekerja sangat diperlukan agar tugas tetap berjalan dengan baik.

2. Asmara

Dalam hubungan asmara, Anda cenderung lebih mudah kehilangan kesabaran terhadap pasangan.

Jika tidak dikendalikan, hal ini dapat memicu pertengkaran kecil. Sikap saling memahami dan komunikasi yang baik akan membantu menjaga hubungan tetap harmonis.

3. Keuangan

Dari sisi keuangan, kondisi tidak terlalu stabil dan pengeluaran bisa terasa lebih sulit diatur.

Anda perlu lebih disiplin dalam mengelola uang agar tidak terjadi masalah keuangan. Perencanaan yang sederhana namun teratur akan sangat membantu.

4. Kesehatan

Untuk kesehatan, ada kemungkinan mengalami iritasi pada mata. Jika keluhan tidak membaik, sebaiknya segera melakukan pemeriksaan ke dokter.

Menjaga kesehatan sejak awal akan membantu Anda menjalani minggu ini dengan lebih nyaman.

Editor: Novia Tri Astuti
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore