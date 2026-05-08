Ramalan 12 Zodiak Kamis 7 Mei 2026: Rezeki Mengalir, Emosi Diuji, Banyak Hati Mulai Ikhlas

JawaPos.com - Setiap hari selalu membawa energi yang berbeda bagi setiap zodiak. Ada yang sedang diuji emosinya, ada pula yang mulai menemukan titik tenang setelah melalui tekanan panjang dalam pekerjaan, hubungan, maupun kondisi finansial.

Ramalan tarot hari Kamis, 7 Mei 2026, memperlihatkan banyak zodiak mulai memasuki fase lebih dewasa dalam menyikapi hidup.

Menariknya, sebagian besar zodiak kali ini justru diarahkan untuk belajar menerima keadaan, mengendalikan emosi, dan berhenti memaksakan sesuatu yang memang tidak bisa dipertahankan.

Di sisi lain, persoalan rezeki terlihat mulai bergerak positif dengan datangnya peluang baru yang sebelumnya tidak disangka.

Bagi Anda yang penasaran bagaimana peruntungan asmara, pekerjaan, hingga kondisi finansial hari ini, berikut ramalan lengkap 12 zodiak yang bisa menjadi bahan refleksi sekaligus motivasi untuk menjalani hari dengan lebih bijaksana yang dirangkum dari kanal YouTube ZODIAK HARIAN pada Jumat (08/06).

Capricorn: Bersyukur Jadi Kunci Datangnya Ketenangan Capricorn sedang berada dalam fase yang sebenarnya tidak terlalu berbeda dari beberapa hari sebelumnya.

Pola masalah yang muncul masih sama, terutama dalam pekerjaan dan usaha. Namun, Anda mulai mampu menghadapi semuanya dengan lebih tenang dan terarah dibanding sebelumnya.

Dalam urusan rezeki, kondisi Capricorn tergolong stabil. Keuangan perlahan bergerak lebih baik dan tekanan finansial tidak sebesar yang pernah Anda bayangkan.