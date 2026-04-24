Takdir Mulai Menyusun Kembali Hubungan, 5 Zodiak Ini Diprediksi Mengalami Perubahan Emosional Dalam Cinta

JawaPos.com - Dalam perjalanan cinta, ada masa di mana segalanya terasa berat, penuh pertanyaan, dan dipenuhi keraguan. Namun, ada pula fase ketika semesta seakan membuka jalan, menghadirkan kejelasan, kehangatan, dan kesempatan untuk memperbaiki apa yang sempat retak.

Periode ini menjadi salah satu momen penting di mana energi hubungan bergerak menuju arah yang lebih baik, terutama bagi beberapa zodiak yang tengah berada dalam fase pertumbuhan emosional.

Seperti yang diungkap dalam ulasan YourTango, pergerakan energi kosmik menghadirkan dorongan besar dalam hubungan, terutama melalui kekuatan komunikasi, kejujuran, serta keberanian untuk membuka hati.

Perpaduan energi ini membantu banyak orang memahami perasaan mereka sendiri sekaligus mempererat ikatan dengan pasangan.

Berikut lima zodiak yang diprediksi mengalami peningkatan hubungan yang signifikan, disertai dengan proses emosional yang mendalam:

1. Taurus: Melepaskan Beban Lama dan Menemukan Kejelasan Cinta

Taurus memasuki fase penting di mana mereka diajak untuk melepaskan emosi yang selama ini terpendam. Energi yang hadir membawa proses pelepasan sekaligus kejelasan, seolah membuka jalan baru dalam hubungan.

Bagi yang telah lama bersama pasangan, ini menjadi momen untuk menguatkan komitmen. Sementara bagi yang masih dalam proses pencarian, hati mulai terasa lebih ringan dan siap menerima cinta yang baru dengan lebih tulus.

2. Sagitarius: Kejujuran Menjadi Kunci Terbukanya Ikatan yang Lebih Dalam