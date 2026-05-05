Orang yang Lebih Banyak Mengamati daripada Berbicara Sering Kali Memiliki 7 Tanda Kecerdasan Emosional Ini Menurut Psikologi

seseorang yang lebih banyak mengamati daripada berbicara./Magnific/pressfoto
JawaPos.com - Di tengah dunia yang semakin bising oleh opini dan ekspresi diri, ada satu tipe individu yang sering kali terlewatkan: mereka yang lebih memilih diam dan mengamati.
Sekilas, orang seperti ini mungkin dianggap pasif, pemalu, atau kurang percaya diri. Namun dalam perspektif psikologi modern, kecenderungan untuk mengamati lebih banyak daripada berbicara justru sering dikaitkan dengan tingkat kecerdasan emosional (emotional intelligence) yang tinggi.
Kecerdasan emosional bukan hanya soal memahami perasaan sendiri, tetapi juga kemampuan membaca situasi sosial, mengelola emosi, dan merespons orang lain secara tepat.
Dilansir dari Expert Editor pada Senin (4/5), terdapat tujuh tanda yang sering dimiliki oleh orang yang lebih banyak mengamati dibandingkan berbicara.
1. Kemampuan Mendengarkan yang Mendalam
Orang yang jarang berbicara biasanya adalah pendengar yang sangat baik. Mereka tidak hanya mendengar kata-kata, tetapi juga memperhatikan nada suara, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh.
Kemampuan ini memungkinkan mereka memahami pesan secara lebih utuh—bahkan hal-hal yang tidak diucapkan secara langsung. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai active listening, yang merupakan komponen penting dalam kecerdasan emosional.
2. Sensitivitas Tinggi terhadap Emosi Orang Lain
Karena terbiasa mengamati, mereka cenderung lebih peka terhadap perubahan emosi di sekitar mereka. Mereka bisa menangkap tanda-tanda kecil seperti perubahan ekspresi atau energi dalam ruangan.
Kepekaan ini membuat mereka lebih empatik dan mampu merespons dengan cara yang tidak menyakiti orang lain.
