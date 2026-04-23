4 Zodiak dengan Jiwa Paling Bebas, Berani Melawan Arus dengan Caranya Sendiri

Ilustrasi seseorang dengan jiwa ebbas/freepik
JawaPos.com-Orang-orang berjiwa bebas biasanya memiliki sifat mandiri,individualis, dan tidak mudah dibatasi oleh ekspektasi.
Mereka tidak mungkin tunduk pada aturan dan kebiasaan, saat tidak sesuai dengan keinginan dan prinsip mereka.
Mengutip informasi dari laman collective.world empat zodiak berikut ini justru berani melawan arus dan hidup dengan cara mereka sendiri.
Aries
Aries termasuk sosok yang berjiwa bebas. Mereka biasanya lebih memilih apa yang terasa benar pada saat itu, lebih mengutamakan spontanitas dibandingkan dengan perencanaan yang rumit. Mereka menikmati hidup secara individu, aries juga dikenal penuh semangat dan berenergi. Mereka sering menjadi orang pertama yang berani mencoba hal-hal baru.
Sagittarius
Sagittarius adalah zodiak yang bebas dan paling suka bersenang-senang. Mereka melakukan apapun sesuai keinginan dengan aturan mereka sendiri. Sagittarius memiliki jiwa petualang yang besar, sehingga selalu mencari pengalaman baru untuk memperluas wawasan hidup. Sagittarius juga tidak suka hidup berdasarkan aturan yang kaku.
Gemini
Gemini tidak suka untuk diatur oleh peraturan yang membatasi. Mereka memiliki keinginan kuat untuk hidup sesuai nilai, prinsip, dan keyakinan pribadi mereka sendiri. Gemini lebih memilih menemukan jalannya sendiri daripada mengikuti jalan yang sudah umum ditempuh orang lain. Gemini suka membuat keputusan pribadi dengan mengikuti kata hati.
Pisces
Pisces suka menciptakan jalannya sendiri. Mereka cepat menunjukkan pada orang lain bagaimana rasanya mengikuti hati dan percaya pada insting. Pisces tidak suka memaksakan diri untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Mereka ingin meninggalkan jejak yang unik di dunia melalui jiwa bebas dari hati.
***
