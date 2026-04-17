Shania Vivi Armylia Putri
18 April 2026, 00.14 WIB

4 Zodiak yang Lebih Mengutamakan Pengalaman Daripada Harta, Hobi Travelling Mengelilingi Dunia

Ilustrasi travelling. (Dhimas Ginanjar/Dall E/JawaPos.com)

JawaPos.com - Beberapa zodiak ingin memiliki benda-benda terbaik. Mereka ingin mengisi rumah mereka dengan barang-barang yang indah dan mewah. 

Namun, ada juga zodiak yang lebih memilih menghabiskan uang untuk pengalaman daripada barang. 

Berikut adalah zodiak yang lebih mengutamakan pengalaman daripada koleksi barang-barang.

Aries lebih suka keluar dan menghabiskan waktu berkualitas bersama orang-orang terdekat. Zodiak ini lebih memilih pengalaman daripada barang, sehingga mereka akan lebih rela membeli tiket konser, tiket bioskop, ataupun tiket pesawat liburan daripada gadget atau pakaian baru.

Aries ingin menikmati hidup sepenuhnya, memanfaatkan setiap hari, dan menjelajah dunia sebanyak mungkin.

Gemini adalah sosok petualang yang supel dan impulsif. Mereka merasa pengalaman memberikan  nilai yang lebih besar daripada barang.

Bagi gemini, pengalaman memberikan kesenangan dan kebahagiaan yang lebih besar. Mereka ingin mencoba berbagai hal baru. Misi mereka adalah mengeksplorasi, belajar, dan menebar kebahagiaan.

Sagittarius merasa mereka tidak perlu mengisi rumah dengan harta mewah. Mereka lebih fokus menikmati hidup daripada mengumpulkan barang-barang mewah.

Bagi sagittarius, kesuksesan berarti kebahagiaan, pergi ke luar, dan bersenang-senang. Mereka ingin terus menantang diri dan mengenal diri lebih dalam, dan cara terbaik adalah melalui berbagai pengalaman baru.

Pisces lebih menghargai pengalaman karena mengutamakan hubungan. Mereka ingin mempererat ikatan dengan orang-orang terdekat.

Editor: Hanny Suwindari
