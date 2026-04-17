4 Zodiak yang Lebih Mengutamakan Pengalaman Daripada Harta, Hobi Travelling Mengelilingi Dunia

Ilustrasi travelling.
JawaPos.com - Beberapa zodiak ingin memiliki benda-benda terbaik. Mereka ingin mengisi rumah mereka dengan barang-barang yang indah dan mewah.
Namun, ada juga zodiak yang lebih memilih menghabiskan uang untuk pengalaman daripada barang.
Berikut adalah zodiak yang lebih mengutamakan pengalaman daripada koleksi barang-barang.
Aries
Aries lebih suka keluar dan menghabiskan waktu berkualitas bersama orang-orang terdekat. Zodiak ini lebih memilih pengalaman daripada barang, sehingga mereka akan lebih rela membeli tiket konser, tiket bioskop, ataupun tiket pesawat liburan daripada gadget atau pakaian baru.
Aries ingin menikmati hidup sepenuhnya, memanfaatkan setiap hari, dan menjelajah dunia sebanyak mungkin.
Gemini
Gemini adalah sosok petualang yang supel dan impulsif. Mereka merasa pengalaman memberikan nilai yang lebih besar daripada barang.
Bagi gemini, pengalaman memberikan kesenangan dan kebahagiaan yang lebih besar. Mereka ingin mencoba berbagai hal baru. Misi mereka adalah mengeksplorasi, belajar, dan menebar kebahagiaan.
Sagittarius
Sagittarius merasa mereka tidak perlu mengisi rumah dengan harta mewah. Mereka lebih fokus menikmati hidup daripada mengumpulkan barang-barang mewah.
Bagi sagittarius, kesuksesan berarti kebahagiaan, pergi ke luar, dan bersenang-senang. Mereka ingin terus menantang diri dan mengenal diri lebih dalam, dan cara terbaik adalah melalui berbagai pengalaman baru.
Pisces
Pisces lebih menghargai pengalaman karena mengutamakan hubungan. Mereka ingin mempererat ikatan dengan orang-orang terdekat.
