8 Hal yang Wajib Disiapkan Sebelum ke Turki, Jangan Sampai Ada yang Ketinggalan!

JawaPos.com - Perjalanan ke Turki terasa lebih mudah karena warga negara Indonesia tidak memerlukan visa untuk masuK cukup tiba dan stempel paspor.

Namun, kemudahan ini bukan berarti persiapan bisa dilakukan secara asal-asalan. Persiapan yang matang justru menjadi kunci liburan yang lancar, aman, dan berkesan.

Melansir dari turkeytravel.com dan jenius, berikut delapan hal yang wajib disiapkan jauh-jauh hari sebelum berangkat :

1. Paspor Aktif Minimal 6 Bulan Meskipun bebas visa, petugas imigrasi Turki tetap memeriksa kelengkapan dokumen perjalanan. Paspor wajib masih berlaku minimal 6 bulan dari tanggal kedatangan. Pastikan juga jumlah halaman kosong yang tersisa masih cukup untuk cap imigrasi. Pengurusan perpanjangan paspor sebaiknya dilakukan setidaknya 2–3 bulan sebelum keberangkatan untuk menghindari antrean panjang. Sebagai tips menarik, aplikasi m-Paspor dapat dimanfaatkan untuk mendaftar perpanjangan secara online agar tidak perlu mengantri dari subuh di kantor imigrasi.

2. Tiket Pulang dan Bukti Akomodasi Jangan hanya memegang tiket pergi saja. Petugas imigrasi berhak menanyakan tujuan serta rencana kepulangan wisatawan. Siapkan cetakan tiket pulang ke Indonesia (atau tiket lanjutan ke negara ketiga), serta bukti reservasi hotel yang sah. Dokumen ini membuktikan bahwa kunjungan murni untuk berwisata dan tidak ada niat untuk tinggal melebihi batas waktu. Menyusun itinerary harian yang jelas juga menjadi hal menarik yang sangat membantu meyakinkan petugas imigrasi mengenai keabsahan rencana perjalanan.

3. Pakaian Sesuai Musim Turki memiliki empat musim, dan kesalahan dalam membawa pakaian bisa membuat liburan menjadi kurang nyaman. Jika berkunjung di musim dingin (Desember–Maret), bawalah jaket tebal, thermal wear, syal, sarung tangan, dan sepatu boots anti-air. Untuk musim panas, bawa pakaian ringan namun tetap sopan. Khusus wanita, wajib membawa kerudung atau syal untuk menutup kepala saat masuk ke dalam masjid. Menariknya, beberapa masjid bersejarah seperti Hagia Sophia menyediakan peminjaman atau penjualan jubah atau kerudung instan di dekat pintu masuk bagi pengunjung yang lupa membawanya.

4. Asuransi Perjalanan Internasional Biaya medis di Turki bisa sangat mahal bagi wisatawan asing yang tidak memiliki asuransi. Pilih asuransi perjalanan internasional yang mencakup biaya pengobatan darurat, kehilangan bagasi, keterlambatan penerbangan, hingga evakuasi medis. Premi asuransi untuk 10 hari ke Turki umumnya hanya berkisar Rp300.000 - Rp600.000, sangat murah jika dibandingkan dengan ketenangan perlindungan yang didapat. Hal menarik lainnya adalah banyak produk asuransi perjalanan saat ini yang sudah terintegrasi dengan klaim digital, sehingga wisatawan bisa melakukan konsultasi dokter via aplikasi selama di luar negeri.

5. Uang Lira Turki dan Kartu Kredit Internasional Tukar sebagian uang ke mata uang Lira Turki (TRY) untuk kebutuhan belanja di pasar tradisional atau warung street food. Sementara untuk transaksi di hotel, restoran besar, dan pusat perbelanjaan, kartu kredit berlogo Visa atau Mastercard sudah diterima luas. Hindari menukar uang dalam jumlah besar di bandara karena kursnya cenderung lebih buruk dibanding money changer di pusat kota. Satu hal menarik yang perlu diketahui, fitur transaksi internasional pada kartu debit Indonesia juga bisa diaktifkan terlebih dahulu untuk menarik Lira langsung di ATM lokal Turki yang berlogo Visa atau Mastercard.

6. Kartu SIM Lokal Turki Koneksi internet lokal sangat penting untuk menavigasi Google Maps, mencari kuliner halal, menerjemahkan bahasa, hingga menghubungi pemandu. Kartu SIM lokal dari provider terpercaya seperti Türkcell atau Vodafone bisa dibeli setibanya di bandara Istanbul. Paket data berkapasitas 10 – 15 GB untuk masa aktif 30 hari biasanya tersedia dengan harga yang cukup terjangkau. Teknologi eSIM juga menjadi pilihan menarik saat ini, karena pembelian bisa dilakukan secara daring sebelum berangkat sehingga internet langsung aktif begitu pesawat mendarat.