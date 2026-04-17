Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
17 April 2026, 19.54 WIB

4 Zodiak yang Menganggap Perasaan Bukan Prioritas Utama, Memilih Diam Meski Hati Sedang Jatuh Cinta

Ilustrasi seorang single/freepik - Image

Ilustrasi seorang single/freepik

JawaPos.com - Beberapa zodiak tidak bisa berhenti membicarakan betapa besarnya rasa cinta mereka. 

Namun, ada juga zodiak yang kesulitan mengekspresikan perasaan sebesar itu. Mereka akan ragu untuk mengakui bahwa mereka sedang jatuh cinta, bahkan pada dirinya sendiri.

Berikut adalah zodiak akan mengakui saat mereka sedang jatuh cinta, setidaknya tidak di awal. 

Gemini selalu khawatir suatu hari mereka akan bangun dan sadar bahwa mereka telah membuat kesalahan besar.

Gemini akan menyimpan perasaan mereka cukup lama untuk memastikan apakah hal itu hanya perasaan sementara atau benar nyata. 

Mereka ingin benar-benar yakin bahwa hubungan tersebut akan berhasil sebelum mengungkapkan perasaan.

Scorpio tidak akan langsung mengatakan bahwa mereka mencintai anda karena mereka tidak ingin berada di dalam posisi yang rentan.

Mereka akan menyangkal perasaan mereka selama mungkin karena takut terlalu terikat dan takut jika perasaan itu tidak berbalas. Scorpio mungkin masih membutuhkan waktu sebelum siap membalasnya. 

Capricorn akan berpura-pura bahwa perasaannya tidak terlalu kuat selama mungkin demi melindungi hati mereka, menghindari penolakan dan patah hati. Namun, pada akhirnya mereka tidak akan bisa terus menyembunyikan perasaan tersebut. Mereka akan terus menyangkalnya. 

Aquarius bukan tipe yang nyaman mengekspresikan perasaan. Terkadang, mereka bahkan tidak meluangkan waktu untuk benar-benar memahami apa yang mereka rasakan.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore