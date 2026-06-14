Ramalan Zodiak Taurus 14 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Diskusi yang melibatkan kelompok zodiak taurus, dapat mengarah pada topik-topik mendalam, seperti filsafat, metafisika, atau sains. Pikiran taurus seharusnya cepat dan tajam hari ini, baik secara logis maupun intuitif.

Taurus mungkin akan menyerap hampir semua yang didengar. Selain itu, taurus mungkin perlu memikirkannya dengan matang untuk memahami semuanya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Minggu, 14 Juni 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus perlu berusaha menghidupkan kembali cinta serta semangat dalam hubungan asmara saat ini. Terkait karir, berpikirlah secara logis karena setengah masalah pekerjaan taurus adalah karena tidak memiliki prioritas.

Sementara itu, manfaatkan perkembangan positif dalam kesehatan untuk lebih percaya diri dan menyadari kondisi kesehatan secara umum. Terkait keuangan, taurus perlu berhati-hati agar tidak sembarangan menandatangani perjanjian baru.

Cinta Taurus

Taurus mungkin akan menghabiskan banyak uang untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan dengan pasangan. Minat taurus hari ini adalah untuk menghidupkan kembali gairah dalam hubungan romantis.

Jadilah kreatif dalam cara memanjakan pasangan dan taurus akan mampu menghidupkan kembali cinta dan semangat dalam hubungan.