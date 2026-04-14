4 Tanggal Lahir yang Disebut-sebut Sangat Cocok Menjadi Penulis Hebat, Menurut Numerologi

Ilustrasi, tanggal lahir yang melahirkan penulis hebat. Freepik/ drobotdean.
JawaPos.com - Meski setiap orang dapat menjadi penulis hebat, para ahli numerologi mengidentifikasi beberapa tanggal lahir menonjol, memiliki bakat alami, tema kosmik, dan arketipe-nya sering ditemukan pada penulis berbakat.
Dilansir JawaPos.com dari parade pada Selasa (14/4), berikut ini empat tanggal lahir yang disebut para ahli numerologi sangat cocok menjadi penulis hebat.
1. Tanggal 5
Lahir di tanggal ini dibimbing oleh Merkurius, planet komunikasi. Jadi, tidak heran bila mereka pandai dalam merangkai kata-kata.
Mereka cenderung memiliki gaya yang serbaguna, sehingga mudah beradaptasi dengan berbagai bentuk tulisan, baik kisah romantis yang mendebarkan dan memikat pembaca ataupun seluk-beluk teknis dari niche nonfiksi.
Mereka turut terlibat dan tidak terbatas pada satu genre atau satu jalur penulisan.
2. Tanggal 11
Mereka memiliki energi yang kuat. Angka 11 dianggap sebagai Angka Utama dalam numerologi yang dikaitkan dengan karunia spiritual serta kebijaksanaan intuitif.
Tanggal ini juga dipengaruhi Bulan, yang mewakili emosi dan wawasan intuitif. Sebagai seorang penulis, mereka memiliki kemampuan unik membenamkan pembaca dalam pengalaman emosional yang seolah-olah dibuat khusus untuk pembaca.
Mereka pun memiliki kekuatan menyentuh hati dan beresonansi dengan kesadaran kolektif melalui tema-tema arketipe universal.
3. Tanggal 17
Fokus dan perhatian luar biasa terhadap detail membuat mereka bukan hanya penulis hebat, namun juga editor yang terampil. Mereka berupaya mengembangkan suara yang berwibawa dalam tulisannya.
Saat pembaca membaca karya mereka, terlihat jelas bahwa mereka telah meluangkan waktu untuk riset, memastikan tidak ada elemen latar belakang, atau komentar yang ditempatkan secara sembarangan.
Dipandu oleh Saturnus, planet kerja keras yang gigih, penulis yang lahir di tanggal 17 tahu bagaimana menciptakan karya yang mampu bertahan sepanjang masa.
4. Tanggal 30
Planet keberuntungan yang meluas, yakni Jupiter, menguasai mereka yang lahir di tanggal 30. Membuat mereka cenderung menjadi individu kreatif dan inspiratif yang berani bermimpi besar.
Sikap petualang dan filosofis mereka menunjukkan penghormatan yang mendalam terhadap proses menulis. Kisah, prosa, atau bentuk tulisan lainnya sering kali melampaui batas dan kemungkinan baru yang belum dieksplorasi dapat mereka babat habis tanpa tersisa.
Mereka tidak menulis hanya untuk menulis, tetapi lebih untuk menyampaikan kebenaran yang lebih dalam yang ingin mereka ungkapkan
