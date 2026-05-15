Endah Primasari Utami
Sabtu, 16 Mei 2026 | 03.48 WIB

4 Tanggal Lahir yang Secara Alami Suka Makan, Tak Heran Jadi Pecinta Kuliner Sejati yang Sulit Menolak Makanan Enak

Ilustrasi, orang dengan tanggal lahir yang cocok jadi pecinta kuliner sejati. Freepik/ jcomp.


JawaPos.com - Para ahli menyoroti bahwa beberapa tanggal lahir secara alami suka makan dan melihat makanan lebih dari sekadar nutrisi, tapi sebuah pengalaman. Memungkinkan tanggal lahir tersebut menjadi pecinta kuliner sejati.

Dilansir JawaPos.com dari parade pada Jumat (15/5), berikut ini empat tanggal lahir yang secara alami suka makan.
 
Tak heran bila mereka jadi pecinta kuliner sejati yang sulit menolak makanan enak.
 
Tanggal 3

Dikuasai Jupiter, planet sukacita, ekspansi, dan kelimpahan, menjadikan Anda 'sang penikmat yang penuh sukacita'. Anda tahu bagaimana menikmati hidup beserta hal-hal terbaiknya, termasuk makanan.

Anda menikmati makanan dengan penuh sukacita dan meninggalkan rasa bersalah yang tidak perlu. Anda terbuka untuk mencoba apa pun, minimal sekali.

Itu sebabnya Anda tertarik dengan petualangan kuliner budaya, mulai dari bisnis kecil lokal hingga cita rasa eksotis yang belum pernah Anda cicipi sebelumnya.

Anda selalu bersemangat untuk berkumpul sembari ditemani makanan dan minuman enak. Anda memberi contoh kepada orang lain untuk berbagi kegembiraan dengan berbagai hidangan. Membuat makan di luar bersama Anda terasa meriah, layaknya pesta!.

Tanggal 14

Anda 'sang penikmat makanan yang senang berpetualang', karena dikuasai Merkurius si planet rasa ingin tahu dan pergerakan cepat. Anda dilahirkan untuk menjelajah.

Anda cenderung mencatat setiap restoran yang menurut Anda menyenangkan dan ingin Anda coba. Bagi Anda, makan bukan sekadar memenuhi kebutuhan pokok, melainkan pengalaman yang membutuhkan pikiran terbuka.

Itu sebabnya, Anda dengan senang hati mencoba hidangan 'aneh' yang ada di menu yang telah Anda pikirkan secara mendalam beberapa minggu sebelumnya.

Kepribadian 'selalu ingin mencoba hal baru', energi, dan bersemangat memperluas cakrawala tercermin dari kebiasaan kuliner Anda ini.

Tanggal 24

'Sang penikmat indera' itulah Anda. Dikuasai Venus, planet kesenangan, kemewahan, dan indera membuat Anda secara alami pecinta kuliner sejati.

Menurut Anda, rasa memang sangat penting, tapi seni presentasi estetika, gaya, dan kisah di balik hidangan juga Anda perhitungkan.

Anda menyukai bagaimana menikmati makanan dapat menyatukan orang-orang. Anda memerhatikan bagaimana penyajian. Anda juga menikmati berbagi suapan lezat sebagai bahasa cinta.

Anda mengingat makanan favorit orang-orang yang Anda cintai, bahkan Anda senang memasak hanya untuk mereka. Membuat Anda romantis dan penuh perhatian di mata orang lain.

Tanggal 26

Saturnus, planet kedisiplinan yang matang menguasai Anda. Membuat Anda dijuluki 'sang penentu rasa yang cermat', karena memiliki standar tinggi.

Anda dapat merasakan setiap detail kecil yang diabaikan orang lain, mengenali apa yang kurang, berlebih, atau apa yang rasanya pas. Meski beberapa orang menganggap Anda pemilih makanan, Anda tidak peduli. Anda tahu apa yang Anda sukai dan tetap setia pada pilihan Anda itu.

Meski Anda berpikiran terbuka dan bersedia menjelajahi rasa baru, namun Anda memiliki menu andalan untuk dipesan. Pada akhirnya, bagi Anda, makanan enak adalah tentang kualitas daripada kuantitas.

Selera Anda terhadap hidangan sangat bagus, bahkan cenderung mahal, dan Anda sadari itu!.***

Editor: Setyo Adi Nugroho
