Endah Primasari Utami
14 April 2026, 20.02 WIB

Percaya atau Tidak, Lahir di 4 Bulan Ini Konon Punya Bakat Alami Menjadi Penulis Hebat, Apakah Anda Termasuk?

Ilustrasi, empat bulan kelahiran yang dipercaya melahirkan penulis hebat. Freepik/ drobotdean

JawaPos.com - Beberapa individu memiliki bakat alami mengubah pikiran menjadi rangkaian kata yang hidup, emosi menjadi kalimat yang fasih, dan pengalaman menjadi momen yang tak terlupakan.

Meski penulis hebat bisa lahir di bulan apa saja, tapi konon bulan kelahiran tertentu membawa bakat alami yang cocok untuk seni menulis, seperti imajinasi, kepekaan, rasa ingin tahu, dan hubungan kuat dengan bahasa.

Dilansir JawaPos.com dari parade pada Selasa (14/4), berikut ini empat bulan kelahiran yang konon punya bakat alami untuk menjadi penulis hebat.
 
1. Februari

Mereka cenderung hidup dalam dunia batin yang kaya. Mereka bermimpi, mengamati, dan merasakan sesuatu lebih dalam dari yang ditunjukkan kepada orang lain.

Kedalaman emosional ini kemudian diterjemahkan dengan indah ke setiap halaman, memungkinkan mereka menciptakan cerita yang otentik dan orisinal.

Baik Aquarius yang inovatif dan berpikiran maju yang penuh dengan ide-ide berani atau Pisces yang sangat intuitif dan mampu merasakan segala sesuatu di balik permukaan, penulis yang lahir di bulan Februari mampu mengubah imajinasi sekaligus emosi menjadi kata-kata yang membekas. Itulah hebatnya mereka.

Tulisan mereka sering mengeksplorasi ide-ide di luar permukaan, membuat pembaca berhenti sejenak dan merenung.

2. Juni

Mereka adalah komunikator alami. Mereka memiliki kemampuan merangkai kata yang terasa mudah, baik saat bercerita, menjelaskan ide, maupun menangkap momen singkat.

Kemampuan menulis mereka datang secara alami, karena keingintahuan tentang orang-orang dan dunia.

Bagi Gemini yang cerdas nan ekspresif yang berkembang dalam percakapan atau Cancer yang penuh perhatian dan peka secara emosional yang menulis dari hati, penulis yang lahir di bulan Juni membawa pesona dan ketulusan pada setiap hal yang ditulisnya. Menjadikannya penulis hebat.

Fleksibilitas mereka memungkinkan mereka unggul dalam berbagai bentuk penulisan, dari jurnalisme hingga puisi.

3. September

Mereka dikenal karena ketelitian dan perhatiannya terhadap detail. Jadi, mereka mampu menyempurnakan, mengedit, dan memoles sekaligus.

Mereka tidak sekadar menulis. Kekuatan tulisan mereka terletak pada kemampuan untuk mengatur pikiran dengan jelas dan menyajikannya dengan menarik.

Baik Virgo yang praktis dan berorientasi pada detail serta memiliki mata tajam terhadap struktur atau Libra yang bijaksana yang mencari keseimbangan dan keindahan dalam setiap kalimat, penulis yang lahir di bulan September mampu menciptakan karya yang terasa halus namun bermakna. Itulah hebatnya mereka!.

Mereka sering kali unggul dalam penulisan terstruktur, seperti esai, novel, atau karya yang berbasis pada penelitian, dimana kejelasan dan kedalaman menjadi suatu hal yang sangat penting.

4. November

Mereka membawa intensitas dan kedalaman pada segala hal yang dilakukan, terutama menulis. Mereka tertarik pada tiap lapisan kehidupan yang tersembunyi, emosi, rahasia, dan kompleksitas yang mungkin saja diabaikan orang lain. Oleh sebab itu, tulisan mereka kuat dan sering kali tak terlupakan.

Baik Scorpio yang penuh gairah dan introspektif yang tidak takut menyelami kedalaman emosional atau Sagitarius sang petualang yang terdorong untuk menjelajahi kebenaran dan makna, penulis yang lahir di bulan November mampu menciptakan cerita yang berani sekaligus menggugah pikiran.

Karya mereka sering kali menyelami tema transformasi, identitas, dan kebenaran.***
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
