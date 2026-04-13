4 Zodiak yang Sebaiknya Pikir-Pikir Saat Mereka Love Bombing, Jangan Mudah Terkecoh dengan Cinta Pada Pandangan Pertama

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik
JawaPos.com-Empat zodiak ini jatuh cinta dengan cepat. Namun, mereka kurang bijak dalam memilih sosok pasangan.
Berkencan dengan beberapa orang bisa membantu anda memahami apa yang anda butuhkan. Hal ini juga bisa memberi anda keyakinan bahwa anda benar-benar memilih sosok yang tepat.
Meski anda tidak harus berkencan dengan banyak orang seumur hidup, berikut adalah empat zodiak yang perlu bijak dalam memilih calon pasangannya, dikutip daro Collective World.
Aries
Aries bisa tiba-tiba meredup begitu saja. Aries cenderung tidak sabar dan bisa tergoda untuk langsung menetap dengan orang pertama yang mengucapkan ciinta pada mereka. Padahal, mereka perlu memastikan bahwa keputusan itu tidak terburu-buru dan benar-benar yakin bahwa orang tersebut adalah satu-satunya yang ingin mereka temani.
Cancer
Cancer mudah terikat secara emosional dan sulit mengucapkan kata perpisahan. Cancer cenderunh tidak ingin mengakui bahwa mereka mencintai begitu dalam. Itulah sebabnya mereka perlu mencoba berbagai pilihan, agar sadar bahwa tidak hanya ada satu orang di dunia ini untuk mereka. Cancer harus ingat bahwa mereka punya pilihan dan tidak harus bertahan hanya karena sudah memiliki kenangan bersama.
Libra
Libra mudah jatuh cinta. Mereka bisa jatuh cinta berkali-kali sehingga disaat mereka mengenal beberapa orang sebelum benar-benar menetap. Hal ini juga membantu mereka menghindari penyesalan atau keraguan. Sebagai zodiak yang penuh rasa ingin tahu, mereka merasa menyesal karena hanya memiliki satu pasangan sepanjang hidup.
Pisces
Pisces terbiasa menjadi pihak yang lebih banyak memberi dalam hubungan. Mereka bisa langsung merasakan bahwa itulah sosok yang tepat. Namun, sering kali mereka perlu mengenal beberapa orang terlebih dahulu agar tidak salah mennilai perhatian kecil sebagai suatu yang terlihat istimewa.
***
