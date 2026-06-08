3 Zodiak yang Menolak Keras Jatuh Cinta, Sangat Sulit Membuka Diri Pada Orang Baru

JawaPos.com-Beberapa zodiak selalu terbuka terhadap cinta.

Mereka tidak sabar untuk bertemu dengan pasangan hidupnya, sehingga setiap kali berkencan dengan orang baru, mereka berharap semuanya berjalan dengan baik.

Namun, ada juga zodiak yang justru berkebalikan. Mereka merasa kesulitan menurunkan pertahanan diri dan terlalu berhati-hati untuk berharap lebih.

Mengutip informasi dari laman /collective.world berikut empat zodiak yang sangat sulit membuka diri pada orang baru.

Scorpio

Scorpio cenderung membatasi informasi yang diberikan pada orang-orang baru di dalam hidup. Anda lebih sering mendengarkan cerita mereka. Anda tidak ingin membiarkan seseorang masuk terlalu jauh ke dalam hati anda. Anda sadar ada peluang untuk berakhir kecewa.

Capricorn

Capricorn hampir tidak pernah membiarkan hati mengalahkan logika. Anda menganggap diri anda sebagai yang rasional dan cerdas, sehingga selalu mengutamakan akal sehat dalam mengambil keputusan.

Taurus

Taurus tidak ingin suatu hari menyadari bahwa mempercayai seseorang ternyata