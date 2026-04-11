4 Zodiak yang Tidak Ingin Cinta-Cintaan di Bulan Ini, Ingin Fokus Pada Diri Sendiri

Ilustrasi seorang single/freepik
JawaPos.com - Terkadang, romansa justru menjadi satu-satunya hal yang ada dipikiran. Namun, di sisi lain tubuh membutuhkan jeda dari drama percintaan.
Mungkin bulan ini adalah waktu yang tepat bagi empat zodiak ini untuk me time dan fokus pada dirinya sendiri.
Mengutip informasi dari laman /collective.world inilah empat zodiak yang sedang tidak memikirkan cinta-cintaan dalam waktu dekat.
Aries
Aries selalu total dalam segala hal. Mereka ingin menikmati momen bersama teman dan keluarga, fokus pada karier, serta mensyukuri apa yang sudah dimiliki tanpa harus terus mencari sesuatu yang baru.
Aries tahu mereka tidak membutuhkan hubungan untuk merasa utuh.
Leo
Leo termasuk zodiak yang mandiri. Mereka tidak ingin menggantungkan kebahagiaan pada orang lain. Mereka tidak ingin menyia-nyiakan waktu mereka untuk menikmati hidup. Status single bukan masalah bagi leo.
Scorpio
Scorpio tidak ingin menghabiskan bulan ini untuk mencari cinta yang tidak bisa mereka temukan. Meskipun tetap ingin bersenang-senang, mereka juga ingin produktif. Scorpio tidak akan menolak cinta untuk berkembang dan mencapai kemajuan di dalam hidupnya.
Pisces
Pisces menyukai romansa yang manis. Mereka lebih ingin untuk fokus pada hubungan yang sudah ada dan bermakna di dalam hidup mereka. Selain itu, pisces juga ingin beristirahat.
Duduk santai tanpa memikirkan keinginan orang lain. Setelah melewati tahun yang melelahkan, pisces juga ingin memberi diri mereka waktu untuk bernapas.
