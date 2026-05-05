Seni Menghargai Diri Sendiri: 8 Hal Pribadi yang Sebaiknya Anda Jaga Kerahasiaannya Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era keterbukaan seperti sekarang, berbagi cerita tentang diri sendiri terasa semakin mudah. Media sosial, obrolan santai, hingga lingkungan kerja sering mendorong kita untuk “terbuka” demi dianggap jujur dan autentik.

Namun, psikologi justru mengingatkan bahwa tidak semua hal tentang diri kita perlu dibagikan. Ada batas sehat antara keterbukaan dan perlindungan diri.

Menghargai diri sendiri bukan hanya soal percaya diri, tetapi juga tentang kemampuan menjaga privasi emosional dan mental.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (4/5), terdapat delapan hal penting yang sebaiknya tetap Anda jaga kerahasiaannya demi kesehatan psikologis dan hubungan yang lebih sehat.

1. Rencana Besar Anda di Masa Depan

Tidak semua rencana perlu diumumkan sebelum terwujud. Secara psikologis, terlalu banyak membicarakan rencana bisa memberi “ilusi pencapaian” yang justru menurunkan motivasi Anda untuk benar-benar mewujudkannya.

Selain itu, opini orang lain bisa mengganggu fokus atau bahkan mematahkan semangat.

Menjaga rencana tetap pribadi membantu Anda bekerja dalam tenang, tanpa tekanan eksternal yang tidak perlu.

2. Masalah Keluarga yang Sensitif