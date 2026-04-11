Sering Hoki dalam Hidup, 9 Tanggal Lahir Ini Bakal DIkejutkan dengan Rezeki Tak Terduga di Bulan April

Ilustrasi Mendapat Rezeki Tak Terduga (Freepik) JawaPos.com - Kehidupan sering terasa misterius; ada yang sudah bekerja keras namun hasilnya belum terlihat, sementara yang lain justru mendapat rezeki tak terduga. Dalam primbon Jawa, tanggal lahir dipercaya memiliki energi yang dapat memengaruhi datangnya keberuntungan. Rezeki bisa hadir secara wajar, tetapi kadang muncul seperti kebetulan yang sulit dijelaskan. Dikutip dari kanal YouTube Toto Tarot Reader, berikut sembilan tanggal lahir yang diyakini memiliki potensi besar untuk mendapatkan rezeki tak terduga.

1. Tanggal 2

Orang yang lahir pada tanggal 2 diketahui memiliki hati yang penuh kasih dan mudah tersentuh oleh penderita orang lain.

Mereka tidak suka melihat orang susah, dan sering menolong tanpa pamrih.

Justru dari ketulusan inilah, alam semesta sering memberikan balasan yang tak terduga.

Rezeki bagi mereka datang bukan hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk kesempatan, perlindungan, dan pertolongan dari orang-orang yang mencintai mereka.

Banyak pemilik tanggal ini yang tiba-tiba mendapat hadiah besar, tawaran pekerjaan, atau keberuntungan dari arah yang sama sekali tidak mereka duga.

Dalam primbon Jawa, tanggal 2 sering dikaitkan dengan angka keseimbangan dan getaran kasih.

Itulah sebabnya, semakin mereka menjaga niat baik dan kesucian hati, semakin besar pula peluang datangnya rezeki nomplok yang seolah-olah “jatuh dari langit”.

2. Tanggal 6

Pemilik tanggal lahir 6 sering disebut sebagai pribadi yang memiliki daya tarik spiritual terhadap rezeki.