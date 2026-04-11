Daya Juangnya Tinggi, 5 Tanggal Lahir Ini Diramalkan Punya Kesuksesan Besar di Masa Depan

Ilustrasi tanggal lahir (Freepik) JawaPos.com - Dalam hidup, ada individu yang sejak awal tampak memiliki tekad kuat dan semangat pantang menyerah. Mereka tidak mudah putus asa saat gagal, justru bangkit lebih kuat setiap kali terjatuh. Dalam Primbon Jawa, tanggal lahir dipercaya mencerminkan karakter dan energi seseorang. Dikutip dari kanal YouTube Kamus Angka Lahir, berikut lima tanggal lahir yang dikenal memiliki daya juang tinggi serta peluang meraih kesuksesan besar.

1. Tanggal 8

Orang yang lahir pada tanggal 8 diketahui memiliki semangat hidup yang luar biasa.

Mereka tidak pernah takut menghadapi tantangan, bahkan ketika hidup terasa berat dan tidak berpihak.

Jiwa mereka ibarat baja yang ditempa oleh api cobaan, semakin panas ujian yang datang, semakin kuat pula karakter mereka terbentuk.

Dalam primbon Jawa, angka 8 melambangkan keseimbangan dan kemakmuran yang datang melalui perjuangan.

Mereka yang lahir pada tanggal ini umumnya tidak langsung menikmati keberuntungan di usia muda.

Jalan hidup mereka sering berliku, penuh pelajaran dan kegagalan yang justru menempa kedewasaan mental.

Namun, ketika usia mulai matang, hasil dari kerja keras itu mulai tampak: rezeki mengalir lebih lancar, kedudukan meningkat, dan kepercayaan diri semakin kokoh.

Mereka juga dikenal sebagai pribadi yang memiliki kecerdasan praktis dan presisi dalam membaca peluang.

Di bidang bisnis, mereka jarang melakukan gegabah, karena setiap langkah selalu diperhitungkan.