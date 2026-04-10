Leni Setya Wati
10 April 2026, 23.28 WIB

Ramalan Zodiak Besok untuk Aquarius Sabtu, 11 April 2026: Tetap Tenang di Tengah Tekanan, Perkuat Keseimbangan Emosi

Ilustrasi zodiak Aquarius (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (freepik)

JawaPos.com - Pemilik zodiak Aquarius diprediksi akan menjalani hari yang kurang menggembirakan.

Beberapa rencana mungkin tidak berjalan sesuai harapan, sehingga diperlukan sikap tenang, ramah, dan pengendalian emosi agar tetap mampu melewati hari dengan baik.

Berikut ini adalah ramalan lengkap dari zodiak Aquarius dari berbagai aspek kehidupan seperti dilansir dari astroved.com.

Karier dan Bisnis Aquarius

Dalam dunia kerja, Aquarius berpotensi menghadapi tekanan yang cukup tinggi. Hasil yang diperoleh mungkin tidak sesuai ekspektasi, sehingga memicu rasa tidak puas.

Tetap fokus dan tidak mudah menyerah menjadi kunci untuk menghadapi situasi ini.

Cinta dan Hubungan Aquarius

Di sisi asmara, Aquarius mungkin mengalami kesulitan menjaga keharmonisan dengan pasangan. Sikap yang kurang fleksibel bisa memicu ketegangan.

Mengedepankan pendekatan yang santai dan penuh pengertian akan membantu memperbaiki hubungan.

Keuangan Aquarius

Kondisi finansial Aquarius hari ini cenderung kurang stabil. Ada kemungkinan munculnya pengeluaran tambahan yang tidak direncanakan.

Mengatur keuangan dengan bijak sangat diperlukan untuk menghindari masalah lebih lanjut.

Kesehatan Aquarius

Kesehatan Aquarius perlu diperhatikan, terutama akibat stres yang bisa memicu nyeri kaki dan kaku pada punggung.

Meluangkan waktu untuk relaksasi, seperti mendengarkan musik atau melakukan aktivitas yang menenangkan, akan membantu menjaga keseimbangan tubuh dan pikiran.

Editor: Novia Tri Astuti
