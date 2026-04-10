Shania Vivi Armylia Putri
10 April 2026, 18.44 WIB

4 Zodiak Sudah Siap Menjadi Orang Tua, Bisa Diandalkan Saat Mengurus Anak-Anak

Ilustrasi keluarga/freepik

JawaPos.com-Setiap zodiak memiliki kualitas yang bisa membuat mereka menjadi orang tua dan pengasuh yang hebat.

Namun, ada beberapa dari mereka yang lebih siap untuk menjadi orangtua. Mereka memiliki sifat pengasuh dan sayang pada anak-anak.

Mengutip informasi dari laman collective.world empat zodiak berikut adalah calon orangtua terbaik untuk anak mereka.

Taurus adalah sosok baik hati, sabar, pekerja keras, dan bertanggung jawab. Mereka memiliki banyak kualitas yang membuat mereka cocok menjadi orang tua. Mereka juga bisa diandalkan dan dipercaya dalam menghadapi berbagai tuntutan dalam membesarkan anak.

Libra adalah sosok yang ramah, penuh empati, dan berpikiran terbuka. Mereka juga suka bersenang-senang. Sifat-sifat ini membuat mereka siap menjadi orang tua. Libra mampu mendengarkan anak dengan hati yang terbuka, menikmati waktu bersama, sekaligus menjaga komunikasi yang baik. Mereka juga senang mengajarkan anak untuk melihat keindahan dunia.

Leo adalah sosok yang setia pada orang-orang yang mereka cintai. Mereka tidak ragu mengambil peran untuk membantu anak menghadapi kesulitan, serta mendorong anak untuk mengekspresikan diri. Leo akan memberikan kehangatan dan cinta yang besar.

Cancer adalah sosok yang lembut, empatik, sensitif, dan penuh cinta. Cancer akan mencintai anak mereka dengan kelembutan, membuat anak mereka dipahami dan didengarkan. Mereka juga sangat protektif, serta menunjukkan kasih sayang melalui pelukan, ciuman, dan kedekatan emosional.

