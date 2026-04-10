Tazkia Royyan Hikmatiar
10 April 2026, 18.10 WIB

Zodiak Libra 10 April 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ramalan karier zodiak Libra, Jumat 10 April 2026./ Freepik/ jcomp - Image

Ramalan karier zodiak Libra, Jumat 10 April 2026./ Freepik/ jcomp

JawaPos.com – Ramalan zodiak Libra hari ini diprediksi akan menjadi momentum penting untuk mengambil langkah besar dalam hidup. Keputusan yang sebelumnya sempat dipertimbangkan kini terasa lebih jelas arah dan tujuannya.

Energi positif yang mengalir membuat Anda dipenuhi rasa optimisme. Sikap ini bukan hanya membantu Anda melihat peluang, tetapi juga memberi keberanian untuk melangkah lebih jauh tanpa ragu.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Libra, Jumat (10/4), dikutip dari Astroved.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Secara umum, hari ini memberikan peluang besar untuk membuat keputusan penting. Anda akan merasa lebih yakin dengan pilihan yang diambil, karena didukung oleh suasana hati yang stabil dan penuh optimisme. Ini adalah waktu yang tepat untuk bergerak maju dan tidak lagi menunda hal-hal yang krusial. Dengan perencanaan yang baik, hasil yang Anda capai bisa melampaui ekspektasi.

Cinta Libra

Hubungan asmara berjalan hangat dengan adanya komunikasi yang terbuka dan jujur. Anda dan pasangan berpeluang membahas hal penting, terutama yang berkaitan dengan keluarga atau masa depan bersama.

Momen ini akan mempererat ikatan emosional di antara kalian. Bagi Libra yang lajang, energi positif hari ini juga membuat Anda lebih mudah menjalin kedekatan dengan orang baru.

Karier Libra

Performa kerja Anda sedang berada di puncak. Usaha dan dedikasi yang selama ini diberikan mulai mendapat perhatian dari atasan, bahkan berpotensi menuai apresiasi.

