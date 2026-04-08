Rezeki Tak Pernah Putus! 5 Weton Penopang Ekonomi Keluarga, Ini Disebut Primbon Jawa sebagai Pembawa Kemakmuran!

JawaPos.com - Menurut Primbon Jawa, setiap weton pada dasarnya memiliki karakteristik unik yang berperan penting dalam menentukan nasib seseorang.

Bahkan dalam kepercayaan Jawa kuno, weton seseorang dapat menentukan keberuntungan dalam hal ekonomi.

Orang-orang yang lahir dengan weton tertentu dikenal sebagai pribadi yang gigih dan berdedikasi untuk memastikan kesejahteraan keluarganya.

Keberkahan rezeki yang mereka dapatkan bukan hanya hasil dari kerja keras, tetapi juga dari kemampuan mereka dalam melihat peluang dan menjaga hubungan baik dengan orang lain.

Mereka adalah ujung tombak penopang ekonomi keluarga yang mampu membawa kemakmuran dan stabilitas finansial dalam jangka panjang.

Ya, dalam tradisi Jawa, weton atau hari kelahiran seseorang sering kali dikaitkan dengan takdir dan karakter yang dimilikinya.

Weton tidak hanya dipercaya mempengaruhi kehidupan pribadi, tetapi juga bagaimana seseorang dapat mendatangkan rezeki bagi dirinya dan keluarganya.

Dalam kehidupan rumah tangga, peran penopang ekonomi keluarga seringkali jatuh pada bahu suami atau istri, dan beberapa weton dipercaya membawa keberuntungan besar dalam hal ini.