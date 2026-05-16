Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 17 Mei 2026 | 03.28 WIB

9 Weton Ini Dikenal Pendiam dan Menyimpan Rezeki Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi orang dengan weton pendiam yang bisa mengalahkan siapa saja (freepik/ wirestock)

JawaPos.com - Menurut kepercayaan Primbon Jawa, terdapat beberapa weton dengan sifat pendiam yang diyakini memiliki potensi rezeki besar meski tidak suka tampil mencolok atau banyak bicara.

Mereka dikenal sebagai pribadi yang tenang, sabar, dan penuh pertimbangan dalam bertindak. Walau jarang menunjukkan kemewahan, sosok mereka tetap disegani karena kewibawaan dan sikapnya yang bijaksana.

Rezeki yang dimiliki weton-weton ini dipercaya berasal dari kerja keras yang dilakukan secara konsisten tanpa mencari perhatian. Selain itu, kepercayaan dan rasa hormat dari orang-orang di sekitarnya juga menjadi salah satu jalan datangnya keberuntungan bagi mereka.

Meski tidak gemar menonjolkan diri, mereka sering dianggap sebagai sosok penting dalam keluarga maupun lingkungan karena kemampuan mereka dalam mengatur keuangan dan mengelola harta dengan penuh kehati-hatian.

Berdasarkan penjelasan dari kanal YouTube Panggilan Leluhur yang dikutip pada Sabtu (16/5), disebutkan bahwa ada sembilan weton pendiam yang dipercaya menyimpan rezeki besar, dihormati banyak orang, dan tidak memiliki sifat suka pamer menurut Primbon Jawa.

1. Minggu Pon

Minggu Pon memiliki neptu 12, gabungan dari hari Minggu (5) dan pasaran Pon (7). Individu dengan kelahiran ini dikenal memiliki wawasan luas dan pemikiran yang bijaksana, menjadikan mereka sering dijadikan tempat bertanya dan meminta pendapat tentang berbagai persoalan hidup.

Berada di bawah naungan aras kembang, mereka memancarkan pesona alami, ketenangan jiwa, dan kesabaran luar biasa saat menghadapi berbagai cobaan kehidupan.

Meski hidup dalam kesederhanaan dan tidak menonjolkan diri, mereka justru menarik banyak keberuntungan dan kemakmuran yang stabil, serta sering menjadi penghubung kebaikan antar sesama.

2. Rabu Legi

Rabu Legi memiliki neptu 12, kombinasi dari hari Rabu (7) dan pasaran Legi (5). Mereka umumnya berperilaku kalem, tenang, dan sederhana dalam bertutur maupun bersikap, sehingga jarang menjadi pusat perhatian namun justru memiliki daya tarik tersendiri.

Hidup di bawah pengaruh watak aras kembang, pribadi kelahiran ini mudah disenangi, mempesona, dan mampu beradaptasi dengan berbagai situasi dan lingkungan.

Satu hal yang perlu diwaspadai adalah kecenderungan terlalu dermawan, seringkali kurang memperhatikan keamanan finansial sendiri demi membantu orang lain bahkan dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya mapan.

3. Senin Legi

Senin Legi memiliki neptu 9, berasal dari hari Senin (4) dan pasaran Legi (5). Pribadi kelahiran ini memiliki ketahanan mental yang kuat dan sabar dalam menjalani kehidupan, mampu bertahan dalam kondisi sulit tanpa mudah menyerah ketika menghadapi rintangan.

Menurut primbon Jawa, mereka masuk dalam kategori "tunggak semi", istilah yang menggambarkan kehidupan ekonomi yang selalu bertumbuh dan tak pernah habis meski tidak selalu terlihat kaya secara mencolok.

Editor: Setyo Adi Nugroho
