Jangan Kaget, 10 Weton Ini Diramalkan Punya Kekayaan Abadi Sepanjang Hidupnya Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi weton dengan kekayaan abadi

JawaPos.com - Menurut Primbon Jawa, ada beberapa weton yang dipercaya memiliki keberuntungan istimewa dalam urusan rezeki dan kekayaan hingga dijuluki sebagai weton sultan sepanjang hidup.

Weton-weton ini diyakini membawa energi spiritual yang kuat, sehingga kesempatan finansial terus datang dalam berbagai bentuk selama perjalanan hidup mereka. Rezeki yang diperoleh pun dianggap tidak hanya bersifat sementara, tetapi terus mengalir dengan stabil dan minim penurunan besar.

Keberuntungan tersebut sering dihubungkan dengan karakter mereka yang bijaksana, suka membantu, serta memiliki jiwa kepemimpinan yang menonjol. Sifat-sifat itu dipercaya menjadi daya tarik bagi datangnya kekayaan, hubungan baik, dan berbagai kemudahan dalam hidup.

Berdasarkan keterangan dari kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79 yang dikutip pada Sabtu (16/5), disebutkan bahwa terdapat sepuluh weton yang dianggap memiliki potensi kekayaan abadi menurut kepercayaan Primbon Jawa.

1. Senin Legi Senin Legi memiliki neptu dari gabungan hari Senin dan pasaran Legi yang dipercaya membawa aura kemakmuran bagi pemiliknya.

Mereka yang terlahir pada hari ini dianugerahi daya pikat alami yang mampu menarik rezeki bagai magnet yang kuat.

Para pemilik Senin Legi umumnya dikaruniai kecerdasan tinggi, kemampuan sosial yang mumpuni, dan sikap sederhana yang menjadikan mereka disukai banyak orang.

Dalam dunia pekerjaan, mereka sangat cocok berkecimpung di bidang kemasyarakatan, perdagangan, atau sosial karena memiliki watak "lakuning angin" yang membawa kesegaran dan keceriaan di setiap langkahnya.

2. Rabu Pahing Rabu Pahing memiliki neptu 16 yang merupakan simbol keberuntungan dalam mencari penghidupan.

Pribadi dengan hari kelahiran ini terkenal mudah beradaptasi, gemar menolong, dan selalu memberikan suasana bahagia pada lingkungan sekitarnya.

Menurut primbon Jawa, mereka yang dilahirkan pada hari ini akan memperoleh kemudahan luar biasa saat mencari sumber penghasilan dan dianugerahi aliran rezeki yang melimpah tanpa henti.

Untuk mengoptimalkan potensi ini, para pemilik Rabu Pahing disarankan untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi, mengendalikan emosi, tetap rendah hati, dan tidak lupa berbagi keberuntungan dengan sesama.