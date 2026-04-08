Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
08 April 2026, 20.16 WIB

4 Zodiak Perlu Batasi Konsumsi Kopi, Waspadai Efek Kafein Membuat Mereka Semakin Ketergantungan

Ilustrasi kopi/freepik

JawaPos.com-Kopi dan kafein bisa membantu pekerjaan anda menjadi lebih cepat selesai. 

Seperti yang anda tau, kopi mampu membuat produktivitas meningkat. Namun, jika terlalu sering mengkonsumsinya, justru bisa membuat empat zodiak ini merasa overstimulated. 

Bukannya produktif, mereka justru tidak bisa menyelesaikan pekerjaan karena terlalu cemas dengan apa yang mereka kerjakan.

Berikut adalah empat zodiak yang disarankan perlu mengurangi konsumsi kafein dan kopi.

Aries memang penuh dengan energi. Tapi konsumsi kafein justru membuat anda menjadi tidak sabar, bukannya menambah energi. Anda sudah memiliki kemampuan alami untuk bekerja super cepat. Salah satu alasan anda sulit lepas dari kopi adalah karena sudah menjadi ritual produktivitas anda. 

Gemini memiliki kepribadian yang sudah energik. Akibatnya, anda menjadi overdrive, sulit fokus, dan pikiran terpencar kemana-mana. Lonjakan adrenalin dari kafein bisa memicu rasa gelisah di dalam diri anda. Meskipun terlihat cocok untuk mendukung aktivitas, namun sudah saatnya anda mempertimbangkan ulang. 

Virgo memiliki kekuatan besar dengan sifat mereka yang teliti. Namun, konsumsi kafein berlebih bisa membuat sifat perfeksionis virgo menjadi tidak produktif. Selain itu, kafein bisa mendorong anda dari workaholic menjadi burnout. Dorongan produktivitas membuat anda bekerja tanpa ada jeda yang sehat. 

Scorpio fokus dan penuh passion terhadap pekerjaan. Kopi membuat anda terlalu fokus pada detail kecil, atau terjebak di dalam overthinking.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore