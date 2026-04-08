Tidak Boleh Dikonsumsi Berlebihan, Ternyata Ini 5 Efek Samping Minum Kopi yang Jarang Disadari

Ilustrasi kopi/freepik JawaPos.com - Apakah Anda termasuk orang yang minum lebih dari lima cangkir kopi setiap hari, bahkan hingga malam hari? Jika iya, sebaiknya mulai lebih memperhatikan kesehatan dan mengurangi konsumsinya. Menurut berbagai studi, kebiasaan minum kopi berlebihan dapat memicu peningkatan kecemasan, mengganggu kualitas tidur, serta menimbulkan masalah kesehatan lainnya. Mengutip dari English Jagran, berikut lima efek samping yang bisa terjadi jika Anda terlalu banyak mengonsumsi kopi.

1. Meningkatkan kecemasan

Kafein dalam kopi bisa menghambat adenosin, zat kimia otak yang membuat Anda merasa mengantuk dan memicu adrenalin, hormon yang berhubungan dengan energi.

Meningkatkan asupan kopi dapat menyebabkan kecemasan dan kegugupan.

2. Masalah tidur

Alasan lain untuk membatasi asupan kopi adalah karena kandungan kafein yang tinggi, ini dapat dengan mudah mengganggu siklus tidur Anda.

3. Peningkatan denyut jantung

Minum terlalu banyak kopi dalam sehari dapat meningkatkan detak jantung Anda secara signifikan atau menyebabkan palpitasi sehingga membuat Anda merasa tidak nyaman.

4. Tekanan darah tinggi

Alasan lain untuk menghindari konsumsi kopi berlebihan yakni dapat langsung meningkatkan tekanan darah Anda, yang tidak baik untuk jantung.

5. Masalah pencernaan