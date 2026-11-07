Mau Wisata ke Puncak Bogor Weekend Ini? Waspada 8 Titik Perbaikan Tol Jagorawi-JORR

Ilustrasi perbaikan di sejumlah ruas Tol JORR dan Jagorawi. (Istimewa).
JawaPos.com - Rencana berwisata ke kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, pada akhir pekan ini, perlu disertai persiapan perjalanan yang matang oleh para wisatawan.
Pasalnya, sejumlah pekerjaan rekonstruksi jalan dan perbaikan jembatan di ruas Tol Jagorawi berpotensi memengaruhi kelancaran perjalanan, terutama bagi pengendara yang menuju kawasan Bogor dan Ciawi.
Pemeliharaan jalan tol yang berlangsung pada 6–14 November 2026 tersebut mencakup beberapa titik di Tol Jagorawi, termasuk jalur menuju Ciawi.
Pekerjaan dilakukan secara bertahap dengan penutupan sebagian lajur di sekitar lokasi proyek sehingga pengguna jalan perlu mengantisipasi kemungkinan perlambatan kendaraan.
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Selain Tol Jagorawi, pekerjaan rekonstruksi juga berlangsung di sejumlah titik Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR), termasuk ruas Ulujami–Pondok Aren, JORR W2S, dan JORR E.
Bagi masyarakat yang hendak menghabiskan akhir pekan di Puncak Bogor, informasi mengenai lokasi dan jadwal pekerjaan ini penting diperhatikan.
Pengendara bisa mengatur waktu keberangkatan dan mempertimbangkan kondisi lalu lintas sebelum memasuki jalan tol.
Tol Jagorawi menjadi salah satu ruas yang perlu mendapat perhatian pengendara menuju kawasan Puncak.
Sebab, sejumlah pekerjaan rekonstruksi perkerasan dilakukan di jalur menuju Ciawi, sementara perbaikan jembatan berlangsung di jalur arah Jakarta.
Berikut beberapa titik pekerjaan yang perlu diperhatikan selama perjalanan.
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