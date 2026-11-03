JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026 Jadi Pemacu Pemkab Probolinggo Kembangkan Potensi Wisata

JawaPos.com - Kabupaten Probolinggo berhasil meraih penghargaan Wilwatikta Awards 2026 kategori Pengembangan Pariwisata. Penghargaan itu diterima langsung oleh Bupati Probolinggo Mohammad Haris pada malam penganugerahan di Legacy Ballroom Surabaya, Jumat (30/10).

Dalam acara itu Haris menyampaikan terima kasih kepada JawaPos.com dan Badan Pusat Statistik (BPS) atas penghargaan yang diberikan. Dia mengakui bahwa pariwisata merupakan salah satu sektor yang terus dikembangkan oleh Kabupaten Probolinggo sebagai upaya mengenalkan daerah tersebut ke khalayak lebih luas.

"Ini yang kami harapkan nanti menjadi titik balik. Karena tourism ini menjadi titik balik instan kalau dikaitkan dengan perputaran ekosistem ekonomi. Dengan tourism yang bagus Insya Allah perputaran ekonomi bagus," kata Haris.

Dia menyampaikan salah satu kegiatan yang akan digelar dalam waktu dekat adalah Festival Seven Beaches atau Festival Tujuh Pantai yang dijadwalkan mulai 7 November mendatang. “Festival tersebut mengusung konsep tujuh pantai, tujuh hari dan tujuh momentum. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana memperkenalkan potensi wisata pesisir Kabupaten Probolinggo kepada masyarakat yang lebih luas,” jelasnya.