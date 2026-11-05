Magetan Sabet JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026, Nanik Dorong Wisata dan Ekonomi Tumbuh

Bupati Magetan Nanik Endang Rusminiarti (kiri) menerima penghargaan pariwisata dan ekonomi pada dari CEO JawaPos.com Dhimas Ginanjar pada JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026 di The Legacy Ballroom, Surabaya, Jumat (30/10). (Dok. JawaPos.com)
JawaPos.com — Kabupaten Magetan meraih penghargaan pariwisata dan ekonomi dalam JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026 di The Legacy Ballroom, Surabaya, Jumat (30/10), yang diharapkan menjadi pendorong perbaikan pelayanan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Bupati Magetan Nanik Endang Rusminiarti menerima langsung penghargaan tersebut sekaligus menyampaikan harapan agar pengakuan itu membawa manfaat bagi masyarakat. Penghargaan ini menjadi apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Magetan dalam mengembangkan sektor pariwisata.
Melalui ajang tersebut, upaya pembangunan daerah mendapat ruang untuk dikenal publik sekaligus menjadi penyemangat bagi pemerintah daerah dalam melanjutkan pekerjaannya. Bagi Nanik, pengakuan yang diterima Kabupaten Magetan perlu diikuti langkah berikutnya. Harapan yang ia sampaikan usai menerima penghargaan mengarah pada kemajuan pariwisata, peningkatan kualitas pelayanan, serta ekonomi daerah yang terus tumbuh.
Apa yang Mengantarkan Magetan Meraih Penghargaan?
Kabupaten Magetan menerima apresiasi pariwisata dan ekonomi melalui Wilwatikta Awards 2026 yang penilaiannya bertumpu pada data serta indikator objektif. Ajang JawaPos.com ini melibatkan kolaborasi bersama Badan Pusat Statistik atau BPS Jawa Timur sebagai bagian dari pendekatan penilaian berbasis data.
Pendekatan tersebut memberi konteks penting terhadap penghargaan yang diterima pemerintah daerah. Capaian pembangunan ditempatkan dalam kerangka penilaian yang terukur, sehingga apresiasi memiliki landasan untuk melihat kerja daerah dalam mengembangkan potensinya.
Dalam bahan yang disampaikan, langkah Kabupaten Magetan menggenjot pariwisata menjadi perhatian utama. Penghargaan ini kemudian mempertemukan dua harapan yang saling berkaitan, yakni perkembangan kegiatan wisata dan bergeraknya perekonomian masyarakat.
Meski demikian, pengakuan melalui penghargaan tetap menjadi bagian dari perjalanan pembangunan daerah. Pesan Nanik sesudah menerima apresiasi justru menempatkan perbaikan ke depan sebagai pekerjaan yang perlu terus dilanjutkan.
Kehadiran Bupati Magetan secara langsung di Surabaya pada Jumat (30/10/2026) juga menjadi bagian dari penerimaan penghargaan tersebut. Seusai acara, ia menyampaikan terima kasih kepada penyelenggara dan mengaitkan capaian daerahnya dengan harapan akan kemajuan pelayanan.
Apa Pesan Nanik Setelah Menerima Wilwatikta Awards 2026?
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