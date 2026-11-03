5 Wisata Bangunan Bersejarah di Semarang, Jelajahi Jejak Kolonial hingga Warisan Laksamana Cheng Ho

JawaPos.com - Semarang memiliki banyak pilihan wisata bangunan bersejarah yang menarik untuk dijelajahi, mulai dari gedung peninggalan kolonial Belanda, kawasan kota tua, hingga klenteng berarsitektur khas Tiongkok.

Lima destinasi ini bisa menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan arsitektur sekaligus mengenal perjalanan sejarah Kota Semarang tanpa harus mengeluarkan banyak biaya untuk transportasi.

Menariknya, sejumlah objek wisata tersebut berada dalam kawasan yang berdekatan. Lawang Sewu, Tugu Muda, dan Museum Mandala Bhakti, misalnya, dapat dikunjungi sekaligus dengan berjalan kaki. Sementara itu, Kota Lama dan Stasiun Semarang Tawang bisa menjadi titik awal perjalanan sebelum wisatawan melanjutkan penjelajahan ke kawasan lain.

Wisata sejarah di Semarang juga relatif mudah dijangkau menggunakan transportasi umum. Bus BRT Trans Semarang melayani sejumlah rute yang melewati kawasan wisata, sehingga wisatawan tidak harus selalu mengandalkan kendaraan pribadi atau transportasi online.

Berikut lima wisata bangunan bersejarah di Semarang yang bisa masuk dalam agenda perjalanan.

Lawang Sewu, Mengenal Sejarah Perkeretaapian di Gedung Seribu Pintu Lawang Sewu menjadi salah satu bangunan bersejarah paling ikonik di Semarang. Gedung yang berada di Jalan Pemuda, Kecamatan Semarang Tengah, ini dikenal dengan arsitektur kolonial yang megah serta deretan pintu dan jendela berukuran besar.

Bangunan tersebut mulai dibangun pada 1904 dan awalnya difungsikan sebagai kantor pusat Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij (NISM), perusahaan kereta api swasta pada masa Hindia Belanda. Keberadaan gedung ini tidak bisa dilepaskan dari perkembangan transportasi kereta api di Semarang dan Jawa pada awal abad ke-20.

Nama Lawang Sewu berasal dari bahasa Jawa yang berarti seribu pintu. Sebutan tersebut merujuk pada banyaknya pintu dan jendela yang terdapat di bangunan ini, meskipun jumlah sebenarnya tidak mencapai seribu.

Selain bentuk bangunannya yang khas, Lawang Sewu juga memiliki koleksi kaca patri berwarna-warni yang menjadi salah satu daya tarik utama. Wisatawan bisa menikmati detail arsitektur, melihat koleksi sejarah perkeretaapian, hingga mempelajari perjalanan perkembangan kereta api di Indonesia.