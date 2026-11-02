Cari Kuliner Enak? Ini 3 Rekomendasi Ayam Goreng Basah di Bandung

3 Tempat Makan Ayam Goreng Basah di Bandung yang Wajib Dicoba. (Magnific)
JawaPos.com - Bandung merupakan salah satu kota yang memiliki beragam pilihan kuliner menarik, salah satu menu yang menarik untuk dicoba adalah ayam goreng basah.
Perlu diketahui bahwa ayam goreng basah ini berbeda dengan ayam goreng pada umumnya yang memiliki tekstur kering dan renyah, ayam goreng basah ini biasanya disajikan dengan bumbu yang meresap sehingga menghasilkan cita rasa gurih.
Hidangan ini cocok dinikmati bersama dengan nasi hangat, sambal, dan lalapan. Perpaduan bumbu ayam yang meresap membuat meni ini menggugah selera.
Bagi kamu yang sedang mengunjungi kota Kembang, ada beberapa tempat makan ayam goreng basah yang bisa kamu kunjungi.
Yuk simak apa saja tiga rekomendasi tempat makan ayam goreng basah di Bandung.
1. Meja Makan Ibu Widawati
Meja Makan Ibu Widawati ini merupakan salah satu tempat makan khas Sunda yang populer di Bandung. Tempat makan ini terkenal dengan spesialisasi olahan ayam, salah satu menu yang banyak dicari pengunjung adalah menu ayam goreng basah.
Tak hanya menawarkan hidangan ayam goreng basah yang enak dan bumbu meresap, tetapi tempat makan ini juga memiliki suasana yang nyaman. Tak heran banyak pengunjung yang mengunjungi tempat makan ini.
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