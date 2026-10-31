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Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 16.16 WIB

Rindu Masakan Tradisional? Ini Dia 3 Rekomendasi Tempat Makan Nusantara di Blok M yang Wajib Dicoba

3 Tempat Makan Nusantara di Blok M yang Enak./Instagram @rm_sepakat - Image

3 Tempat Makan Nusantara di Blok M yang Enak./Instagram @rm_sepakat

JawaPos.com  -- Blok M dikenal sebagai salah satu kawasan di Jakarta Selatan yang memiliki beragam kuliner, mulai dari hidangan kekinian, Jepang, hingga masakan nusantara.

Bagi pecinta masakan nusantara, kawasan Blok M ini memiliki sejumlah tempat makan yang menawarkan hidangan dengan cita rasa khas Indonesia.

Tak hanya menawarkan makanan dengan cita rasa bumbu rempah yang kuat dan lezat, tetapi beberapa tempat makan nusantara di Blok M ini juga memiliki suasana yang nyaman, sehingga cocok untuk makan bersama dengan teman dan keluarga.

Berikut tiga tempat makan nusantara di Blok M yang wajib dikunjungi bersama dengan teman dan keluarga.

1.       Rumah Makan Sepakat

Rumah Makan Sepakat merupakan salah satu tempat makan legendaris di kawasan Blok M, Jakarta Selatan.

Tempat makan ini menawarkan aneka macam hidangan khas Minangkabau yang autentik dan tempat makan ini sudah ada sejak tahun 1967.

Dilansir dari akun Instagram @rm_sepakat, tempat makan ini memiliki banyak menu makanan, seperti ayam bakar, ayam gulai, rendang, tunjang, telor gulai, paru, kepala kakap, dan menu makanan lainnya.

Untuk harga makanan di Rumah Makan Sepakat ini dikenakan harga mulai dari Rp 12 ribu dan tempat makan ini berlokasi di Jl. Melawai 9, RT.3/RW. 1, Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan.

2.       Puja Bumi Kenduri

Editor: Hanny Suwindari
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