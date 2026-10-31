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Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 16.22 WIB

Pecinta Seafood Wajib Coba! Ini 3 Rekomendasi Tempat Makan Seafood di Bekasi yang Menggugah Selera

3 Tempat Makan Seafood di Bekasi yang Enak dan Wajib Dicoba./Instagram @sakporeresto - Image

3 Tempat Makan Seafood di Bekasi yang Enak dan Wajib Dicoba./Instagram @sakporeresto

JawaPos.com – Bekasi memiliki beragam pilihan kuliner yang menarik untuk dicoba, salah satunya yaitu hidangan seafood.

Seafood menjadi salah satu hidangan favorit bagi para pecinta makanan laut. Ada berbagai olahan seafood yang dapat dinikmati dengan pilihan bumbu yang beragam, seperti saus padang, saus tiram hingga saus asam manis.

Bagi kamu yang sedang mencari tempat makan seafood di Bekasi, ada beberapa rekomendasi tempat yang bisa dikunjungi bersama dengan keluarga dan teman.

Berikut tiga rekomendasi tempat makan seafood di Bekasi yang menarik untuk para pecinta kuliner coba.

1.       Seafood Tumpah 21

Seafood Tumpah 21 merupakan tempat makan seafood yang menawarkan aneka hidangan laut dengan pilihan menu yang beragam, mulai dari kerang, udang, hingga cumi-cumi dengan macam pilihan saus yang enak, seperti saus padang, asam manis, dan lada hitam.

Salah satu daya tarik dari tempat makan seafood ini adalah menu seafood tumpah yang menyajikan berbagai jenis hidangan laut dalam satu sajian. Menu ini cocok dinikmati bersama dengan keluarga dan teman.

Dilansir dari akun Instagram @seafoodtumpah21, tempat makan ini memiliki banyak menu makanan, mulai dari menu seafood tumpah, seperti mix kerang, paket hemat sendiri yang berisi kerang, cumi, udang, dan jagung, paket hemat berdua yang berisi mix kerang, cumi, udang, kepiting, jagung, dan menu paket tumpah lainnya.

Terdapat juga menu satuan di Seafood Tumpah 21, seperti cumi crispy, kerang hijau, kerang dara, nila bakar, dan menu lainnya.

Untuk harga makanan seafood tumpah di Seafood Tumpah 21 dikenakan harga mulai dari Rp 45 ribu dan untuk harga makanan satuan dikenakan harga mulai dari Rp 20 ribuan.

Editor: Hanny Suwindari
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