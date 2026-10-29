Rekomendasi 3 Tempat Makan Nusantara di Jakarta yang Cocok untuk Kumpul Bersama dengan Keluarga

3 Tempat Makan Nusantara di Jakarta yang Wajib Dikunjungi./Instagram @rumarasa.nusantara
JawaPos.com -- Jakarta memiliki banyak tempat-tempat makan yang enak, salah satunya tempat makan yang menyajikan aneka hidangan nusantara.
Beragam kuliner khas Indonesia dapat ditemukan di Jakarta, mulai dari masakan tradisional hingga hidangan khas daerah dengan rasa autentik.
Tempat makan nusantara ini menjadi pilihan menarik bagi para pecinta kuliner yang ingin menikmati kekayaan rasa dan tempat ini bisa menjadi pilihan untuk bersantap bersama dengan keluarga maupun teman.
Berikut ini merupakan rekomendasi tiga tempat makan nusantara di Jakarta yang enak dan cocok untuk kumpul bersama dengan keluarga maupun teman.
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1. Rumarasa Nusantara
Rumarasa Nusantara merupakan salah satu tempat makan yang menyajikan aneka hidangan khas Indonesia yang autentik.
Tempat makan ini menghadirkan suasana tempat makan yang nyaman, tak heran banyak pengunjung yang betah berlama-lama di tempat makan ini.
Dilansir dari akun Instagram @rumarasa.nusantara, tempat makan ini menawarkan banuak menu makanan seperti pempek kapal selam, sate lilit, sayur asem, pecel madiun, ayam goreng lengkuas, dan menu makanan lainnya.
Terdapat juga menu minuman di Rumarasa Nusantara, seperti kopi sanger, kopi tubruk, klepon coffee, orange juice, dan menu minuman lainnya.
Untuk harga makanan dikenakan harga mulai dari Rp 30 ribuan dan untuk minuman dikenakan harga mulai dari Rp 30 ribuan.
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