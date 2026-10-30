Kapal Manokwari-Sorong: Cek Perbandingan Tarif Tiket dan Waktu Tempuhnya

JawaPos.com - Perjalanan laut dari Manokwari ke Sorong, Papua Barat Daya menawarkan pilihan kapal dengan tarif mulai Rp 44 ribu hingga Rp 201 ribu. Calon penumpang bisa memilih kapal penumpang besar yang relatif cepat atau kapal perintis Sabuk Nusantara yang lebih ekonomis, tetapi membutuhkan waktu perjalanan lebih lama.

Berdasarkan jadwal yang tersedia untuk November, sejumlah kapal melayani rute Manokwari-Sorong sejak awal bulan. KM Gunung Dempo dijadwalkan berangkat pada 1 November dengan waktu tempuh sekitar 14 jam. Sementara itu, KM Sinabung pada 2 November dan KM Dobonsolo pada 3 November sama-sama menawarkan perjalanan sekitar 13 jam.

Bagi penumpang yang ingin menghemat biaya, KM Sabuk Nusantara 96 dan KM Sabuk Nusantara 42 bisa menjadi alternatif. Tarif tiket kedua kapal tersebut berada di bawah Rp50 ribu, tetapi waktu pelayarannya lebih dari satu hari.

Perbedaan tarif dan durasi ini penting diperhatikan sebelum membeli tiket, terutama bagi penumpang yang memiliki jadwal lanjutan di Sorong atau ingin menyesuaikan biaya perjalanan dengan anggaran.

Jadwal Kapal Manokwari-Sorong November dan Harga Tiket

Berikut pilihan kapal Manokwari-Sorong berdasarkan jadwal keberangkatan awal November yang tersedia.

1. KM Gunung Dempo

KM Gunung Dempo dijadwalkan melayani rute Manokwari-Sorong pada 1 November. Harga tiketnya Rp201 ribu dengan estimasi waktu tempuh sekitar 14 jam.

Kapal ini dapat menjadi pilihan bagi penumpang yang ingin mencapai Sorong dalam waktu relatif singkat. Dengan durasi pelayaran kurang dari sehari, penumpang memiliki peluang lebih besar untuk mengatur perjalanan lanjutan tanpa harus menghabiskan terlalu banyak waktu di laut.