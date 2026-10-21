Gelombang Setinggi 4 Meter Berpotensi Terjadi di Pesisir Selatan Jatim, Nelayan Diimbau Waspada

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Perak Surabaya kembali merilis peringatan dini terkait gelombang tinggi yang berpotensi membahayakan keselamatan. Peringatan yang diterbitkan berlaku untuk periode 22-25 Oktober mendatang.

Pada Rabu (21/10) prakirawan BMKG Stamar Tanjung Perak, Gede Gangga Wisnawa mengungkapkan berdasarkan analisis kondisi sinoptik, pola angin di wilayah perairan Jawa Timur umumnya bertiup dari arah timur ke tenggara. Angin ini bekecepatan antara 8 hingga 25 knot.

Hembusan angin kencang ini memicu lonjakan gelombang laut yang sangat tinggi. Gede mengungkapkan ancaman paling berbahaya terdeteksi di sepanjang kawasan pesisir selatan Jatim, di mana tinggi gelombang diprakirakan masuk dalam kategori tinggi. Yakni mencapai 2,5 hingga 4 meter.

“Wilayah perairan yang berpotensi diterjang gelombang tinggi hingga 4 meter ini meliputi Perairan Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, dan Malang,” kata Gangga.