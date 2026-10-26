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Dhimas Ginanjar
Senin, 26 Oktober 2026 | 22.25 WIB

Jepang Kembangkan Mesin Kapal Hidrogen Pertama di Dunia, Emisi CO2 Turun 95 Persen

Ilustrasi kapal besar yang menggunakan energi dari hidrogen. (Dall E) - Image

Ilustrasi kapal besar yang menggunakan energi dari hidrogen. (Dall E)

JawaPos.com - Produsen mesin kapal asal Jepang mengembangkan mesin berbahan bakar hidrogen yang diklaim sebagai yang pertama di dunia untuk kapal komersial besar. Mesin tersebut mampu mengurangi emisi karbon dioksida (CO2) hingga lebih dari 95 persen dibandingkan mesin konvensional yang menggunakan bahan bakar minyak berat.

Dilansir dari Kyodo, Senin (26/10), mesin yang dikembangkan Japan Engine Corp. itu diperkenalkan pada awal September. Mesin tersebut akan dipasang pada kapal serbaguna yang dibangun oleh Onomichi Dockyard Co. Mitsui O.S.K. Lines Ltd. dijadwalkan memulai uji demonstrasi di atas kapal pada April 2028.

Mesin ini menggunakan sistem injeksi langsung bertekanan tinggi untuk memungkinkan pembakaran hidrogen yang stabil. Sejumlah langkah keselamatan juga diterapkan, termasuk penggunaan pipa berdinding ganda untuk saluran pasokan hidrogen. Langkah tersebut diperlukan karena hidrogen mudah bocor dan sangat mudah terbakar.

Pada Agustus tahun lalu, Japan Engine yang berbasis di Akashi, Prefektur Hyogo, Jepang barat, juga menyelesaikan pengembangan mesin berbahan bakar amonia komersial yang disebut sebagai yang pertama di dunia.

Hidrogen dan amonia sama-sama diharapkan menjadi bahan bakar generasi berikutnya untuk kapal komersial besar. Namun, keduanya masih menghadapi sejumlah tantangan.

Hidrogen terkendala biaya yang tinggi dan lambatnya adopsi. Sementara itu, amonia memerlukan langkah keselamatan ketat karena bersifat beracun.

Organisasi Maritim Internasional (IMO) telah menetapkan target emisi gas rumah kaca bersih nol pada 2050. Pemerintah Jepang turut mendukung berbagai upaya untuk mencapai target tersebut.

Editor: Dhimas Ginanjar
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Sumber: Kyodo News
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