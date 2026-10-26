Cari Bakwan Malang di Bogor? Ini 3 Tempat Makan yang Bisa Dikunjungi

JawaPos.com – Bogor memiliki beragam pilihan kuliner yang menarik untuk dicoba, mulai dari makanan tradisional hingga hidangan berkuah yang cocok dinikmati pada saat cuaca dingin. Salah satu kuliner yang banyak digemari adalah bakwan Malang.

Bakwan Malang merupakan hidangan kuah khas Malang, Jawa Timur yang terdiri dari aneka bakso, tahu, siomay, dan pangsit. Hidangan ini biasanya disajikan dengan kuah kaldu yang gurih serta lengkap dengan sambal, kecap, dan saus.

Hidangan bakwan Malang ini cocok disantap saat makan siang maupun sore hari, Bagi kamu para pecinta kuliner yang sedang mencari tempat makan bakwan Malang di Bogor, ini dia rekomendasi tiga tempat makan yang bisa kamu kunjungi.

1. Bakwan Malang Umay

Bakwan Malang Umay merupakan salah satu kuliner khas Indonesia yang banyak digemari karena menawarkan aneka olahan bakso dengan pilihan isi beragam dan kuah yang gurih.

Dilansir dari akun Instagram @bakwanmalang_umay, tempat makan ini memiliki banyak menu makanan, seperti paket keju lumer, paket bakwan malang, paket bakso jumbo, dan menu makanan lainnya.

Tempat makan bakwan Malang ini juga memiliki menu ala carte, seperti bakso daging cincang, bakso urat besar, bakso halus, pangsit goreng, dan menu ala carte lainnya.