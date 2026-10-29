Jurnalis Video Diamankan Saat Liput Demo di Tugu Kujang, PWI Bogor Selidiki Insiden

Ilustrasi aksi demo di Tugu Kujang dan Jalan Cidangiang. (Fauzan/Radar Bogor)
JawaPos.com - Seorang jurnalis video asal Bogor berinisial R diduga diamankan oleh aparat keamanan saat meliput aksi demonstrasi di kawasan Tugu Kujang, Rabu (28/10) malam. Peristiwa ini menuai sorotan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor terkait jaminan keselamatan kerja jurnalis di lapangan.
Dikutip dari Radar Bogor (JawaPos Group), insiden tersebut bermula ketika massa aksi yang mengenakan pakaian serba hitam terlibat aksi saling dorong dengan aparat keamanan yang berjaga. Sebagai bagian dari tugas jurnalistiknya, R mendekati barisan massa untuk merekam situasi dan dinamika di lokasi kejadian.
Namun, di tengah suasana ricuh tersebut, R diduga turut diamankan oleh aparat dan ditempatkan bersama sejumlah peserta aksi yang lebih dulu diamankan. Ketua PWI Kota Bogor Herman Indrabudi menyampaikan rasa prihatin dan menyayangkan kejadian yang menimpa juru warta saat menjalankan tugas profesinya.
Herman menegaskan pihaknya akan segera menelusuri informasi secara mendalam guna mengetahui kronologi utuh serta duduk perkara yang sebenarnya. "Kami akan mencari informasi lebih lanjut terkait peristiwa itu. Kami berharap kejadian ini tidak terulang kembali," ujar Herman, Kamis (29/10).
Klarifikasi Pihak Kepolisian
Kasi Humas Polresta Bogor Kota, Ipda Imam Dwi, membantah pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap jurnalis tersebut. Menurutnya, R bukan ditangkap, melainkan diamankan sementara karena kondisi di lapangan saat itu tengah berada dalam situasi yang kurang kondusif.
"Bukan ketangkep, tapi diamankan. Dia diamankan karena situasi sedang chaos aja situasinya," kata Imam, Kamis (29/10). Imam menduga insiden tersebut murni terjadi akibat adanya miskomunikasi antara petugas di lapangan dan massa aksi.
Ia memastikan tidak ada unsur kesengajaan dari aparat untuk menangkap jurnalis yang sedang melakukan peliputan resmi.
Lebih lanjut, Imam mengungkapkan bahwa Kapolresta Bogor Kota langsung bergerak menuju kantor pihak terkait guna menindaklanjuti persoalan ini secara profesional. Keterangan resmi dan komprehensif nantinya akan disampaikan langsung oleh Kapolresta.
"Ini Pak Kapolres sedang mengarah ke kantor yang bersangkutan. Jadi itu miskom saja dengan massa aksi, statement resmi nanti dari beliau," imbuhnya.
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