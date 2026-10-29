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Penulis: Muhammad Ridwan
Jumat, 30 Oktober 2026 | 06.11 WIB

KPK Periksa Bupati Bogor Rudy Susmanto Terkait Dugaan Pemotongan Upah Pungut Pajak

Bupati Bogor&nbsp;Rudy Susmanto. (Radar Bogor) - Image

Bupati Bogor&nbsp;Rudy Susmanto. (Radar Bogor)

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Bupati Bogor Rudy Susmanto terkait penyidikan kasus dugaan pemotongan upah pungut pajak dan retribusi daerah, serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Pemeriksaan terhadap Rudy berlangsung di wilayah Bogor, Jawa Barat pada Kamis (29/10).

"Hari ini benar ada pemeriksaan terhadap yang bersangkutan," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (29/10) malam.

Selain Rudy Susmanto, penyidik KPK juga memeriksa sejumlah saksi lain yang berkaitan dengan perkara tersebut. Ia mengklaim pemeriksaan dilakukan di wilayah Bogor untuk mendukung kelancaran proses penyidikan.

Menurutnya, pemilihan lokasi pemeriksaan mempertimbangkan banyaknya saksi yang perlu dimintai keterangan dan didalami informasinya oleh penyidik.

"Jadi memang pemeriksaan dilakukan di Bogor karena ada sejumlah saksi lain yang juga dilakukan pemeriksaan hari ini, agar proses pemeriksaan itu sendiri dapat berjalan secara efektif, karena memang banyak saksi yang butuh untuk dilakukan pendalaman informasinya oleh penyidik," jelasnya.

KPK Usut Dugaan Pemotongan Upah Pungut Bapenda Kabupaten Bogor

KPK sebelumnya mengungkapkan, salah satu perkara yang tengah didalami terkait dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara yang bersumber dari pemotongan upah pungut di Bapenda Kabupaten Bogor.

Hal ini setelah sempat tersiar kabar KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Bogor, pada Kamis (20/8).

KPK membenarkan bahwa kegiatan di bogor terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dari pemotongan upah pungut yang dilakukan di Dinas Pendapatan di Kabupaten Bogor.

"Ini modusnya memang diduga terkait dengan penerimaan upah pungut yang dilakukan di Dispenda Kabupaten Bogor," ucap Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (21/8).

Editor: Diar Candra
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