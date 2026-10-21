4 Curug di Bogor yang Cocok untuk One-Day Trip dari Jakarta

JawaPos.com - Ingin menikmati suasana alam tanpa harus mengambil cuti atau menginap? Sejumlah curug di Bogor bisa menjadi pilihan untuk 'one-day trip' dari Jakarta. Curug Leuwi Hejo, Curug Cilember, Curug Putri Kencana, dan Curug Nangka menawarkan pengalaman berbeda, mulai dari berenang di kolam alami, menyusuri jalur trekking, hingga bersantai di tengah hutan yang sejuk.

Perjalanan menuju kawasan air terjun tersebut umumnya membutuhkan waktu sekitar 1–2 jam dari Bogor, bergantung pada lokasi tujuan dan kondisi lalu lintas. Namun, wisatawan dari Jakarta perlu memperhitungkan waktu perjalanan menuju Bogor, pergantian transportasi, serta trekking dari area parkir ke lokasi curug.

Agar perjalanan sehari tetap nyaman, wisatawan bisa memilih destinasi berdasarkan aktivitas yang diinginkan.

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Curug Leuwi Hejo cocok untuk pencinta kolam alami berwarna hijau kebiruan, Curug Cilember menawarkan suasana hutan dan tujuh tingkatan air terjun, sedangkan Curug Putri Kencana menarik bagi pencari aktivitas air. Adapun Curug Nangka bisa menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana kaki Gunung Salak.

Berikut JawaPos.com rangkum empat curug di Bogor yang bisa masuk dalam rencana perjalanan sehari dari Jakarta.

1. Curug Leuwi Hejo, Menikmati Kolam Alami Berwarna Hijau Kebiruan

Curug Leuwi Hejo menjadi salah satu pilihan wisata alam di kawasan Sentul dan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Daya tarik utamanya adalah kolam alami dengan air jernih berwarna hijau kebiruan yang dikelilingi bebatuan dan pepohonan.

Suasana tersebut membuat Leuwi Hejo menarik bagi wisatawan yang ingin menyegarkan diri setelah menjalani rutinitas di perkotaan. Selain menikmati pemandangan air terjun, pengunjung dapat menjelajahi kawasan sekitar melalui jalur trekking.

Medan menuju lokasi memiliki sejumlah jalur menanjak dan berbatu, sehingga wisatawan tetap perlu menggunakan alas kaki yang sesuai. Meski sering dianggap sebagai destinasi trekking ringan, tingkat kesulitannya dapat berbeda mengikuti kondisi jalur dan cuaca.