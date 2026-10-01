Semarang-Purwodadi Naik Apa? Ini Pilihan Kereta, Bus, BRT hingga Travel

JawaPos.com - Perjalanan dari Semarang ke Purwodadi bisa ditempuh dengan beberapa pilihan transportasi, mulai dari KA Kedungsepur yang bertarif Rp 10.000, bus umum, BRT Trans Jateng, hingga travel door-to-door.

Jarak kedua kota sekitar 64 kilometer dengan waktu perjalanan rata-rata 1,5–2 jam, tergantung moda dan kondisi lalu lintas. Bagi yang mengutamakan tarif murah, kereta api lokal menjadi salah satu pilihan menarik.

Sementara itu, bus dan BRT bisa menjadi alternatif bagi penumpang yang ingin lebih fleksibel dalam menentukan titik naik dan turun.

Adapun travel cocok untuk perjalanan yang membutuhkan layanan antar-jemput langsung.

Berikut pilihan transportasi yang bisa digunakan untuk perjalanan Semarang-Purwodadi.

1. KA Kedungsepur, pilihan murah dari Semarang ke Purwodadi

KA Kedungsepur melayani perjalanan dari Stasiun Semarang Poncol menuju Stasiun Ngrombo, Grobogan. Stasiun Ngrombo menjadi salah satu akses kereta api menuju wilayah Purwodadi.

Tarif kereta lokal ini relatif terjangkau, yakni Rp 10.000 sekali perjalanan. Tarif tersebut berlaku flat untuk layanan KA Kedungsepur.

Informasi terbaru di aplikasi KAI Access juga masih mencatat tarif Rp 10.000 dengan dua pilihan keberangkatan dari Semarang Poncol.

Waktu tempuhnya sekitar 1 jam 43 menit. Dibandingkan perjalanan melalui jalan raya, kereta menawarkan waktu yang lebih terukur karena tidak terpengaruh kemacetan.

Penumpang dapat memesan tiket melalui aplikasi Access by KAI. Pemesanan daring tersedia mulai H-7 sebelum keberangkatan, sementara pembelian langsung di stasiun dapat dilakukan pada hari keberangkatan apabila masih tersedia.

Kereta ini bisa menjadi pilihan bagi pelajar, pekerja, maupun wisatawan yang tidak keberatan melanjutkan perjalanan dari Stasiun Ngrombo menuju pusat Purwodadi menggunakan transportasi lanjutan.

2. Bus umum, lebih fleksibel untuk perjalanan darat

Bus menjadi alternatif lain bagi penumpang yang ingin langsung menyusuri jalur Semarang-Grobogan melalui jalan raya.