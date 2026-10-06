Pantai Banyu Tibo: Keunikan Air Terjun yang Jatuh ke Laut di Pacitan

JawaPos.com - Pantai Banyu Tibo di Pacitan menawarkan pemandangan yang tidak biasa: aliran air terjun dari tebing langsung jatuh ke kawasan pantai sebelum bermuara ke laut. Lokasinya berada di Desa Widoro, Kecamatan Donorojo, sekitar 33–40 kilometer dari pusat Kota Pacitan dengan waktu tempuh kurang lebih 1–1,5 jam berkendara.

Keunikan itulah yang membuat Banyu Tibo berbeda dari banyak pantai lain di pesisir selatan Jawa. Wisatawan tidak hanya menemukan hamparan pasir dan laut, tetapi juga air terjun kecil yang mengalir dari atas tebing menuju bibir pantai.

Bagi wisatawan yang ingin datang, akses menuju Pantai Banyu Tibo relatif mudah menggunakan sepeda motor. Namun, transportasi umum belum tersedia hingga tepat di kawasan pantai sehingga perjalanan perlu disiasati, terutama bagi wisatawan yang tidak membawa kendaraan pribadi.

Pesona Pantai Banyu Tibo yang Bikin Penasaran

Nama Banyu Tibo berasal dari bahasa Jawa yang berarti air jatuh. Nama tersebut menggambarkan kondisi alam yang menjadi daya tarik utama kawasan ini. Air mengalir dari sumber di atas tebing kemudian jatuh langsung menuju pantai.

Pemandangan tersebut menjadi semakin menarik ketika aliran air bertemu dengan hamparan pasir dan laut di bawahnya. Karakter pantainya juga membuat Banyu Tibo cocok bagi wisatawan yang mencari destinasi dengan suasana relatif berbeda dari pantai-pantai populer di Pacitan.

Posisi air terjun yang berdampingan dengan laut menjadi spot utama untuk menikmati lanskap sekaligus mengabadikan perjalanan.

Meski begitu, kondisi pesisir selatan perlu tetap diperhatikan. Ombak dapat berubah dan kawasan di sekitar tebing maupun aliran air bisa licin, sehingga wisatawan sebaiknya tidak mengabaikan faktor keselamatan ketika mendekati area pantai.