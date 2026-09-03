Misteri Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan dan Larangan Memakai Baju Hijau di Pantai

Legenda Nyi Roro Kidul telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Jawa selama berabad-abad. (https://id.pinterest.com/pin/185703184627221810/)
JawaPos.com – Deburan ombak yang menghantam pantai selatan Pulau Jawa selalu menyimpan kesan tersendiri.
Ombaknya besar, arusnya kuat, dan lautannya membentang luas seolah menyimpan rahasia yang tidak mudah dijangkau manusia.
Di balik keindahan sekaligus keganasan Laut Selatan, masyarakat Jawa mengenal sebuah legenda yang telah bertahan selama berabad-abad.
Sosok itu dikenal dengan nama Nyi Roro Kidul, sang Ratu Laut Selatan.
Namanya bukan sekadar hidup dalam cerita rakyat. Bagi sebagian masyarakat, Nyi Roro Kidul telah menjadi bagian dari identitas budaya, kepercayaan, hingga tradisi yang terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Salah satu kepercayaan yang paling populer adalah larangan mengenakan pakaian berwarna hijau ketika berada di kawasan Pantai Selatan.
Konon, warna tersebut merupakan warna kesukaan atau bahkan warna yang identik dengan sang Ratu Laut Selatan. Lalu, dari mana sebenarnya kisah tersebut berasal?
Dilansir dari kanal YouTube Fakta Milenial, Kamis (3/9), berikut penjelasan lengkapnya.
Salah satu versi legenda yang berkembang di masyarakat mengisahkan tentang seorang putri cantik bernama Kadita.
Putri Kadita dikenal sebagai sosok yang baik hati dan sangat dicintai rakyatnya.
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