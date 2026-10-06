Menjelajah Tumpak Sewu Lumajang yang Kembali Ramai di Media Sosial

View air terjun Tumpak Sewu. (Khoirul Rizal/RadarSitubondo).
JawaPos.com - Air Terjun Tumpak Sewu di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, kembali menarik perhatian wisatawan setelah panorama air terjun yang menyerupai tirai raksasa ramai muncul di media sosial.
Lokasinya yang berada di kawasan perbukitan membuat perjalanan menuju Tumpak Sewu menjadi bagian dari pengalaman wisata, terutama bagi wisatawan yang datang dari Malang maupun Lumajang.
Tumpak Sewu sebenarnya bukan destinasi baru. Air terjun ini sudah lama menjadi salah satu tujuan wisata alam yang dikenal di Jawa Timur. Namun, kemunculan kembali foto dan video pemandangan Tumpak Sewu di berbagai platform media sosial membuat destinasi tersebut kembali masuk dalam daftar perjalanan banyak wisatawan.
Dari pusat Kota Lumajang, perjalanan menuju kawasan Tumpak Sewu membutuhkan waktu sekitar 1–1,5 jam. Sementara dari Malang, waktu tempuhnya sekitar 2–2,5 jam, tergantung kondisi lalu lintas dan jalur yang dipilih.
Panorama Air Terjun Seperti Tirai
Daya tarik utama Tumpak Sewu terletak pada bentuk air terjunnya yang berbeda dari banyak destinasi serupa. Aliran air jatuh dari tebing dalam bentangan yang cukup lebar sehingga dari titik pandang tertentu tampak seperti tirai air raksasa.
Pemandangan tersebut menjadi salah satu alasan Tumpak Sewu mudah menarik perhatian di media sosial. Lanskap tebing, aliran sungai, pepohonan hijau, serta latar pegunungan membuat kawasan ini menawarkan panorama yang kuat secara visual.
Namun, wisatawan sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan hasil foto ketika berkunjung. Kawasan Tumpak Sewu memiliki medan berbukit dan sejumlah jalur dengan kemiringan yang perlu dilalui dengan hati-hati.
Rute menuju Tumpak Sewu dari Lumajang
Bagi wisatawan yang datang dari Lumajang, perjalanan dapat dilanjutkan melalui jalur selatan menuju Candipuro dan Pronojiwo. Lokasi Tumpak Sewu berada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, yang terletak di kawasan perbatasan Lumajang dan Malang. Karena itu, perjalanan dari Lumajang maupun Malang sama-sama menjadi pilihan yang memungkinkan.
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