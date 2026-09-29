Gunung Semeru Kembali Berdentum, BPBD Imbau Warga Lumajang Tak Panik

Gunung Semeru erupsi dengan tinggi letusan abu vulkanik hingga mencapai 1,3 kilometer pada Minggu (27/9/2026) pagi. (ANTARA/HO-PVMBG)
JawaPos.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang mengimbau masyarakat tidak panik meski terdengar suara dentuman Gunung Semeru saat erupsi. BPBD meningkatkan kewaspadaan terkait dengan aktivitas gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut.
Suara dentuman dari Gunung Semeru kembali terdengar pada Senin (28/9) malam dan bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan lereng Semeru, suara tersebut menjadi pengingat bahwa aktivitas gunung api masih berlangsung dan kewaspadaan tetap diperlukan.
"Dentuman terdengar sekitar pukul 21.01 WIB dan terekam kamera CCTV milik BPBD Lumajang di Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo. Dalam rekaman tersebut, dentuman terdengar bersamaan dengan aktivitas letusan dan kepulan kolom asap di atas Kawah Jonggring Saloko," kata Kepala Pelaksana BPBD Lumajang Isnugroho, Selasa (29/9) dikutip dari Antara.
Sementara itu Koordinator Pos Pantau Curah Kobokan Sugiono mengatakan suara dentuman dari Gunung Semeru cukup intens terdengar dalam dua hingga tiga bulan terakhir. Menurutnya, dentuman umumnya terdengar setelah aktivitas letusan mengalami jeda dalam kurun waktu tertentu dan dentuman biasanya terdengar setelah fase letusan Semeru mengalami jeda cukup lama.
Fenomena suara dentuman dapat menyertai aktivitas gunung api. Karena itu munculnya suara dentuman tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai tanda bahwa kondisi Gunung Semeru memburuk. Perkembangan aktivitas gunung api tetap perlu dilihat berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi dari instansi yang berwenang.
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