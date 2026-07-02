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Rian Alfianto
Jumat, 3 Juli 2026 | 06.17 WIB

7 Pantai di Pacitan yang Pemandangannya Tak Kalah dari Destinasi Populer Bali, Ada Air Terjun Langsung ke Laut

Ilustrasi pantai Klayar Pacitan Jawa Timur. (Atourin) - Image

Ilustrasi pantai Klayar Pacitan Jawa Timur. (Atourin)

JawaPos.com - Mencari pantai dengan panorama spektakuler tanpa harus pergi ke Bali? Pacitan di pesisir selatan Jawa Timur bisa menjadi jawabannya. Dijuluki sebagai Kota 1.001 Goa, daerah ini juga menyimpan deretan pantai berpasir putih, tebing karang megah, hingga ombak kelas dunia yang menjadi favorit wisatawan.

Beberapa pantai di Pacitan bahkan memiliki lanskap yang kerap dibandingkan dengan destinasi wisata terkenal di Bali. Mulai dari pantai dengan air terjun yang jatuh langsung ke laut, gugusan pulau karang mirip Raja Ampat, hingga pantai yang menjadi surga peselancar internasional.

Berikut ini JawaPos.com rangkum tujuh pantai di Pacitan yang wajib masuk daftar destinara liburan.

1. Pantai Klayar, Ikon Wisata Pacitan dengan Seruling Laut

Pantai Klayar menjadi destinasi paling populer di Pacitan berkat pemandangan alamnya yang unik. Pantai ini memiliki pasir putih yang luas, batu karang raksasa menyerupai Sphinx, serta fenomena seruling laut, yaitu semburan air dari celah karang yang menghasilkan suara mirip tiupan seruling ketika ombak menghantam.

Perpaduan panorama laut biru dan formasi batuan alami membuat Pantai Klayar menjadi salah satu lokasi favorit untuk menikmati matahari terbenam.

2. Pantai Banyu Tibo, Pantai dengan Air Terjun yang Langsung Mengalir ke Laut

Pantai Banyu Tibo menawarkan pemandangan yang jarang ditemukan di tempat lain. Daya tarik utamanya adalah air terjun yang mengalir langsung ke bibir pantai sebelum bertemu dengan air laut.

Keunikan tersebut menjadikan Pantai Banyu Tibo sebagai salah satu destinasi wisata paling eksotis di Pacitan sekaligus lokasi favorit wisatawan untuk berburu foto.

3. Pantai Buyutan, Tebing Karang Megah dan Sunset Memukau

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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