Logo JawaPos
HomeTravelling
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Selasa, 25 Agustus 2026 | 16.23 WIB

7 Pilihan Transportasi Surabaya-Mojokerto, dari Bus hingga Kereta

Penumpang KA Commuterline Dhoho dari Tulungagung ke Malang harus transit dan berganti kereta KA Penataran di Stasiun Blitar. (Radar Tulungagung) - Image

Penumpang KA Commuterline Dhoho dari Tulungagung ke Malang harus transit dan berganti kereta KA Penataran di Stasiun Blitar. (Radar Tulungagung)

JawaPos.com - Perjalanan Surabaya-Mojokerto sejauh sekitar 52 kilometer bisa ditempuh dengan berbagai transportasi umum. Mulai dari Bus Trans Jatim dengan tarif sekitar Rp 5.000, kereta lokal sekitar Rp 10.000, bus antarkota, hingga travel dan taksi online, semuanya menawarkan kelebihan berbeda sesuai kebutuhan penumpang.

Bagi yang ingin perjalanan murah, bus dan kereta lokal menjadi pilihan menarik. Sementara itu, penumpang yang mengejar kenyamanan bisa memilih bus patas, kereta kelas eksekutif, atau layanan travel yang langsung mengantar ke tujuan.

Berikut tujuh pilihan transportasi Surabaya-Mojokerto yang bisa dipertimbangkan.

1. Bus Trans Jatim, Pilihan Murah untuk Perjalanan Surabaya-Mojokerto

Bus Trans Jatim Koridor II menjadi salah satu pilihan transportasi yang menarik untuk perjalanan Surabaya-Mojokerto. Layanan ini menghubungkan kedua wilayah melalui sejumlah halte dengan tarif yang relatif murah.

Penumpang umum cukup membayar sekitar Rp 5.000 untuk sekali perjalanan. Tarif tersebut membuat Trans Jatim cocok bagi wisatawan, pelajar, maupun penumpang yang ingin menekan biaya perjalanan.

Kelemahannya, perjalanan tetap mengikuti rute dan titik pemberhentian yang tersedia. Karena itu, penumpang perlu memperhitungkan posisi halte dengan tujuan akhir di Mojokerto.

2. Bus AKDP Ekonomi

Pilihan berikutnya adalah bus antarkota dalam provinsi (AKDP) kelas ekonomi yang dapat ditemukan dari Terminal Purabaya.
Sejumlah operator bus seperti Sugeng Rahayu, Harapan Jaya, Eka, dan Akas menjadi pilihan bagi penumpang yang mencari perjalanan dengan biaya murah.

Tarifnya mulai sekitar Rp 10.000, sehingga bus ekonomi menjadi salah satu moda paling ramah di kantong.

Editor: Bintang Pradewo
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kereta di Jepang Tabrak 4 Pekerja, Cuma 1 dari 2 Bunyi Peluit Kereta Terdengar Sebelum Tabrakan - Image
Internasional

Kereta di Jepang Tabrak 4 Pekerja, Cuma 1 dari 2 Bunyi Peluit Kereta Terdengar Sebelum Tabrakan

Minggu, 23 Agustus 2026 | 18.56 WIB

Siswi SMA Tewas Tertemper KRL di Jurangmangu, Diduga Sengaja Loncat - Image
Jabodetabek

Siswi SMA Tewas Tertemper KRL di Jurangmangu, Diduga Sengaja Loncat

Selasa, 11 Agustus 2026 | 04.57 WIB

9 Sifat Langka Orang yang Sejak Kecil Suka Dinosaurus dan Kereta Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

9 Sifat Langka Orang yang Sejak Kecil Suka Dinosaurus dan Kereta Menurut Psikologi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00.45 WIB

Terpopuler

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar - Image
1

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

2

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!

3

Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin

4

Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!

5

Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

6

Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!

10

Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore