7 Pilihan Transportasi Surabaya-Mojokerto, dari Bus hingga Kereta

JawaPos.com - Perjalanan Surabaya-Mojokerto sejauh sekitar 52 kilometer bisa ditempuh dengan berbagai transportasi umum. Mulai dari Bus Trans Jatim dengan tarif sekitar Rp 5.000, kereta lokal sekitar Rp 10.000, bus antarkota, hingga travel dan taksi online, semuanya menawarkan kelebihan berbeda sesuai kebutuhan penumpang.

Bagi yang ingin perjalanan murah, bus dan kereta lokal menjadi pilihan menarik. Sementara itu, penumpang yang mengejar kenyamanan bisa memilih bus patas, kereta kelas eksekutif, atau layanan travel yang langsung mengantar ke tujuan.

Berikut tujuh pilihan transportasi Surabaya-Mojokerto yang bisa dipertimbangkan.

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1. Bus Trans Jatim, Pilihan Murah untuk Perjalanan Surabaya-Mojokerto

Bus Trans Jatim Koridor II menjadi salah satu pilihan transportasi yang menarik untuk perjalanan Surabaya-Mojokerto. Layanan ini menghubungkan kedua wilayah melalui sejumlah halte dengan tarif yang relatif murah.

Penumpang umum cukup membayar sekitar Rp 5.000 untuk sekali perjalanan. Tarif tersebut membuat Trans Jatim cocok bagi wisatawan, pelajar, maupun penumpang yang ingin menekan biaya perjalanan.

Kelemahannya, perjalanan tetap mengikuti rute dan titik pemberhentian yang tersedia. Karena itu, penumpang perlu memperhitungkan posisi halte dengan tujuan akhir di Mojokerto.

2. Bus AKDP Ekonomi

Pilihan berikutnya adalah bus antarkota dalam provinsi (AKDP) kelas ekonomi yang dapat ditemukan dari Terminal Purabaya.

Sejumlah operator bus seperti Sugeng Rahayu, Harapan Jaya, Eka, dan Akas menjadi pilihan bagi penumpang yang mencari perjalanan dengan biaya murah.